Danes je najbolj depresiven dan v letu

Slabo vreme, kratek dan in dolga noč so osnovni dejavniki, ki so vključeni v izračun najbolj depresivnega dne v letu: psiholog je namreč izračunal, da je to tretji ponedeljek v januarju. Letos je to ponedeljek, 20. januar.

Po veselem decembru pride depresiven januar

Na počutje na tretji januarski ponedeljek sicer vpliva tudi občutek praznine po decembrskem dogajanju. Ni več blišča, dogodkov, druženj in zabav. Tudi finančno stanje se januarja ponavadi spet poskuša normalizirati.

Realno pa se v tem času pokaže tudi neizpolnjevanje novoletnih zaobljub in posledično je stopnja motivacije zelo nizka.

Kaj sploh je depresija?

Depresija je najpogostejša duševna bolezen. Včasih se vsak od nas počuti žalostno, brez moči in volje. Vendar so ta občutja navadno kratkotrajna in ne ovirajo naših vsakodnevnih dejavnosti. Ljudje z depresijo se spopadajo z dolgotrajnimi občutji žalosti in brezvoljnosti, lahko pa imajo še vrsto drugih simptomov in znakov, ki se med seboj prepletajo. Depresija je namreč bolezen, ki prizadene številne vidike človekovega delovanja, pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer ponujajo številne informacije o omenjeni bolezni.