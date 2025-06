V poletnih vročinskih dnevih, kot so prisotni pri nas v zadnjem času, se notranjost avtomobila spremeni v pravo pečico že v nekaj minutah. Če avto pustite na soncu, notranja temperatura v njem hitro preseže 60 stopinj Celzija, kar je lahko nevarno za zdravje. Poročali smo tudi že o novicah s smrtnim izidom.

Nekateri novi avtomobili imajo že vgrajena opozorila, da v vozilu ne pozabimo otrok ali živali. Foto: Xiaomi

Kako hitro naraste temperatura v zaprtem avtomobilu?

Podatki kažejo, da ob zunanji temperaturi 30 stopinj Celzija notranjost avtomobila v le desetih minutah doseže 37 stopinj Celzija, v pol ure 46 stopinj Celzija, po eni uri pa kar 56 stopinj Celzija. Z vsako dodatno stopinjo zunanje temperature se notranjost še hitreje segreje.

Tako visoke temperature v zaprtem prostoru lahko povzročijo resne zdravstvene zaplete, od dehidracije in toplotne izčrpanosti do toplotnega udara in izgube zavesti. Tesla omogoča vklop ohranjanja nastavljene temperature tudi v primeru zaklenjenega avtomobila. Na sprednjem in zadnjem zaslonu se izpiše obvestilo za mimoidoče. Foto: Gregor Pavšič

Zakaj je to nevarno?

Telo pri takih temperaturah izgublja sposobnost uravnavanja toplote. Posebej ranljivi so otroci, ki se pregrejejo hitreje kot odrasli, pa tudi živali in starejši ljudje. V nekaj minutah se lahko pojavijo vrtoglavica, zmedenost, slabost in kolaps. V ekstremnih primerih se lahko zgodi tudi smrt.

Kako se zaščititi pred pregretjem v avtu? Če se znajdete v situaciji, ko morate sesti v razgreto vozilo, upoštevajte naslednje nasvete: Preden speljete, odprite vsa vrata in avto dobro prezračite.

Vklopite klimatsko napravo, vendar usmerite zračni tok proti stropu in ne neposredno v telo.

Notranji obtok zraka uporabljajte samo nekaj minut, nato ga izklopite, da dovajate svež zunanji zrak.

Ne pretiravajte s hlajenjem – optimalna razlika med notranjo in zunanjo temperaturo naj bo največ sedem stopinj Celzija.

Učinkovita uporaba klime: zmernost in pametna nastavitev

Vozniki pogosto naredijo napako, ko klimatsko napravo nastavijo na najnižjo temperaturo takoj po vstopu v vroč avto. To je za telo velik šok. Velja pravilo: temperatura naj bo v začetku le nekoliko nižja od zunanje, nato se jo postopoma znižuje.

Foto: Shutterstock

Nikoli ne puščajte otrok ali živali v zaprtem avtu

Tudi če je zunaj "samo" 24 stopinj Celzija, se lahko notranjost avtomobila v pol ure segreje na 40 stopinj Celzija. Tudi kratek postanek, npr. za obisk trgovine, je lahko usoden. Vsako leto zaradi pregretja v avtomobilih umre več otrok po vsem svetu.