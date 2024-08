Avtomobil pustili na soncu, temperatura je bila nevzdržna #foto

Januarja smo preverili vpliv skrajno nizkih temperatur, zdaj pa še visokih poletnih temperatur na avtomobil in predvsem potnike v njem. Notranjost se je pod žgočim soncem s prijetnih 23 na 40 stopinj Celzija segrela v zgolj šestih minutah!

Ko so letos januarja Slovenijo doletele za naše kraje zelo nizke temperature, živo srebro se je takrat ponoči spustilo skoraj do 20 stopinj pod ničlo, smo v električni tesli model 3 prespali celo noč. S tem smo simulirali morebitni prometni zastoj sredi zime in vpliv čakanja v avtomobilu z vidika praznjenja baterije. Takrat je baterija na uro izgubila tri odstotke energije. V desetih urah tako baterija ne bi izgubila še niti tretjine energije.

Tragičen izgovor: "Samo na hitro skočim v trgovino …"

Vpliv temperature smo preverili tudi v teh dneh, ko je Slovenijo zajel pravi poletni vročinski val. Pri temperaturah okrog 38 stopinj Celzija je bilo prek aplikacije zanimivo opazovati, kako hitro se na poletni pripeki segreva notranjost avtomobilov.

Še vedno žal niso redki tragični primeri, ko voznik v avtomobilu "le za nekaj minut" pusti otroka ali žival, ta pa se zato hitro znajde v življenjski nevarnosti.

V 25 minutah se je notranjost segrela na 50 stopinj, kmalu pa nato že presegla tudi 60 stopinj Celzija. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

To prav gotovo drži. Na parkirišču sem zaklenil teslo model 3 performance, temperatura v notranjosti je bila 23 stopinj Celzija. V petih minutah na parkirišču se je temperatura že povzpela na 38 stopinj Celzija. Po le šestih minutah minutah je dosegla 40, po 25 minutah pa 50 stopinj Celzija. To nazorno pokaže, kako nevarno je puščanje živih bitij v avtomobilu.

Vsak avtomobil je na soncu past za živa bitja, saj lahko hitro pride do vročinskega udara. Foto: Gregor Pavšič

Ena izmed prednosti električnih avtomobilov je zmožnost ohlajanja notranjosti vozila na daljavo. Pri Tesli upravljanje z avtomobilom prek aplikacije deluje odlično.

Od temperature prek 50 stopinj Celzija je avtomobil za hlajenje notranjosti na 23 stopinj potreboval od pet do 11 minut. V prvem primeru je šlo za hlajenje z 51, v drugem pa s 56 stopinj Celzija. V obeh primerih je hlajenje porabilo en odstotek napolnjenosti baterije.

Zastoj poleti? Baterija je v eni uri izgubila štiri odstotke energije.

Podobno kot pozimi pa nas je zanimala tudi vzdržljivost električnega avtomobila v poletnem zastoju. Baterija je pod žgočim soncem za ohlajanje notranjosti (stalna temperatura 23 stopinj Celzija, ves čas delujoč infozabavni vmesnik s pretočno glasbo in videom) porabila štiri odstotke baterije. To pomeni, da bi za 50 odstotkov porabljene baterije v zastoju lahko stali okrog 12 ur.

Glede na kapaciteto baterije v takem avtomobilu, ki znaša bruto 79 kilovatnih ur, neto uporabna kapaciteta pa 75 kilovatnih ur, torej v eni uri avtomobil pod soncem med čakanjem porabi tri kilovatne ure.