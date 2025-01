O tem, kako zelo ceni nogometni svet Benjamina Šeška ter kako veliko in prepoznavno ime ima Slovenec pri rosnih 21 letih, pričajo številni zapisi otoških medijev. Po hudi poškodbi napadalca Arsenala Gabriela Jesusa, ki je že končal sezono, topničarji pospešeno iščejo primerno menjavo. Na naslovnicah znova omenjajo mladega Slovenca, ki bi lahko postal eden izmed osrednjih junakov zimskega prestopnega roka. Če bi prišlo do selitve, bi Leipzig zaslužil milijone, v norem plesu evrov pa bi padel slovenski rekord. In to kako!

Slovenija je imela v obdobju državne samostojnosti že nekaj nogometašev svetovnega kova, tako opevanega, ki bi se dokazoval povsem v konici napada in tresel mrežo tako spretno in atraktivno kot Benjamin Šeško, pa še ni bilo. Mladi Posavec prinaša novo dimenzijo slovenskega nogometa. Postal je napadalec, za katerim se že dolgo ozirajo številni evropski velikani.

Arsenal skuša zapolniti vrzel v napadu

Benjamina Šeška so kot tarčo londonskih topničarjev omenjali že v prejšnjih letih. Foto: Guliverimage Pred odhodom na Euro 2024, ko je v medijih najglasneje odmevala resna ponudba Arsenala, se je odločil, da bo ostal zvest rdečim bikom iz Leipziga. Podaljšal je pogodbo do leta 2029, odkupna klavzula naj bi po novem znašala 65 milijonov evrov. Trener Marco Rose ga je zabetoniral v udarni enajsterici, Slovenec pa mu je vračal zaupanje s tistim, kar počne najraje – z zadetki, pri katerih so vredne dodatnega poklona lahkotnost in fizične vragolije, ki krasijo že tako razkošen opus nogometnega znanja obetavnega slovenskega reprezentanta.

Vseeno pa popolnega zadovoljstva za zdaj še ni. Leipzig je po izjemnem vstopu v sezono, ko je bil skoraj pri vrhu nemške bundeslige, malce popustil, v Evropi pa doživel neverjeten polom, tako da je iz igre za napredovanje izpadel že dva kroga pred koncem. To je zelo boleč udarec za tako ambiciozen in bogat klub, kot je RB Leipzig. Šeško bo tako, če pozimi ne bo prišlo do selitve, po dveh januarskih nastopih v ligi prvakov, s katerima bo sklenjen ligaški del, končal evropsko sezono.

Glede na izjemno zanimanje angleških velikanov, ki ga spremljajo že dolgo, pri tem izstopa zlasti Arsenal, pa obstaja tudi možnost, da bi Šeško v tem zimskem prestopnem roku zamenjal delodajalca.

Gabriel Jesus si je poškodoval koleno na derbiju s Tottenhamom. V tej sezoni ne bo več mogel pomagati soigralcem pri Arsenalu. Foto: Reuters

Topničarji so po poškodbah Bukaya Saka, ki bi se lahko na igrišča vrnil šele marca, zlasti pa Gabriela Jesusa, ki je po hudi poškodbi kolena že končal sezono, prižgali alarm. Trener Mikel Arteta poudarja, kako se morajo to zimo nujno okrepiti, če še želijo vztrajati v boju za tako želen naslov angleškega prvaka. To pa je cilj, o katerem sanjajo navijači londonskega velikana vse od leta 2004!

Za Šeška kar 83 milijonov evrov

Španec Mikel Arteta želi v zimskem prestopnem roku okrepiti napad Arsenala. Foto: Reuters Bilo je pričakovati, da se bo Arsenal ob pomanjkanju kakovostnih napadalcev hitro spomnil na Šeška. Na "Big Bena", kot so ga domiselno poimenovali pri angleškem The Sunu, ki je v zadnjih dneh povzdignil zanimanje Arsenala za 21-letnega Slovenca do te mere, da bi lahko Benjamin Šeško postal eden osrednjih junakov prestopnega roka. Arsenal naj bi bil namreč pripravljen za prihod Kekovega varovanca plačati Leipzigu okroglih 70 milijonov britanskih funtov. V evrih znaša to kar 83 milijonov.

Če bi prišlo do sporazuma, bi bil to tudi največji nogometni prestop v tem koledarskem letu, z naskokom pa tudi nov slovenski rekord. Za aktualnega je že tako poskrbel Šeško, ko se je predlani iz Salzburga preselil v Nemčijo, Leizpig pa je zanj plačal 24 milijonov evrov. Glede na potencial, ki ga prinaša in iz tedna v teden dokazuje v dresu rdečih bikov kot tudi slovenske reprezentance, je bolj ali manj jasno, da bo naslednji prestop Šeška poskrbel za bistveno višjo vsoto.

Bašanović: Šeško ni igralec za posojanje

Elvis Bašanović in Benjamin Šeško sodelujeta že vrsto let. Foto: Instagram Pri 21 letih se mu tako nasmiha selitev, ki bi predstavljala osrednjo novico za vso svetovno nogometno javnost. To pa je le še dodaten dokaz, kakšen fenomen je s strmim vzponom v zadnjih letih postal samozavestni Posavec. V tem trenutku je tako najbolj vroča želja londonskega Arsenala, pri kateri pa je treba poudariti, da zamisel, ki se je pojavljala v nekaterih govoricah, češ da bi lahko Šeško prišel na Otok na posodo do poletja, ni verjetna.

O tem se je za Givemesport nedavno razgovoril njegov agent Elvis Bašanović. Primorec je dal jasno vedeti, da sploh ne ve, od kod izvira ta zgodba in da z Arsenalom še nikoli ni govoril o možnosti posode. "Šeško ni igralec za posojanje," je dal vedeti, da bi lahko prišlo do spremembe le v primeru, če bi nekdo kupil vročega slovenskega napadalca.

Benjamin Šeško se je znašel na radarju številnih evropskih velikanov. Foto: Guliverimage

O tej možnosti je poročal The Sun, končni odgovor pa bo podal RB Leipzig. "Če me sprašujete o tem, ali bi lahko Šeško zapustil Leipzig to zimo, bi dejal le to, da je igralec RB Leipziga in da je RB Leipzig edini, ki lahko poda odgovor na takšno vprašanje," je pojasnil Bašanović. Trener Leipziga Marco Rose je sicer dejal, da zimski odhod Šeška, ki je v tej sezoni na 25 tekmah dosegel 13 zadetkov, ne pride v poštev.

Omenjajo celo Barcelono

Nico Williams, mladi napadalec Athletica, je lani s Španijo postal evropski prvak. Foto: Reuters Zimski prestopni rok je v najmočnejših ligah v Evropi vstopil že v drugo polovico. Časa za kakovostno zapolnitev vrzeli, ki je nastala z odsotnostjo Gabriela Jesusa, ima tako Arsenal vse manj. Počasi bo moral sprejeti končno odločitev.

Otoški mediji poročajo o tem, da bi se lahko topničarji, če se z Leipzigom ne bi mogli dogovoriti o prihodu Šeška, ozirali po nekaterih drugih kandidatih, pri katerih prednjačijo Španec Nico Williams (Athletic Bilbao), Srb Dušan Vlahović (Juventus) in Kamerunec Bryan Mbeumo (Brentford), kar se tiče Šveda Viktorja Gyökeresa (Sporting Lizbona), pa naj bi bitko za njegovo naklonjenost dobil Manchester United. Takšno prepričanje za zdaj vlada na Otoku, kjer bo prestopni rok pester do zadnjega dneva.

Benjamin Šeško predstavlja vse bolj vroče in uveljavljeno ime v nogometnem svetu. Foto: Guliverimage

The Mirror je pisal celo o tem, kako naj bi bil Šeško pripravljen prestopiti k Arsenalu. Čeprav se zanj zanimata tudi Chelsea in Manchester United, bi najraje oblekel dres topničarjev. To pa bi se lahko zgodilo le v primeru, če bi Arsenal prepričal njegovega zdajšnjega delodajalca. Za takšno potezo bo potreboval zelo mikavno ponudbo. Takšno, s katero bi verjetno Šeško poskrbel za najdražji letošnji prestop v nogometnem svetu.

O tem, kako vroče ime predstavlja Slovenec, dokazujejo celo govorice in namigovanja, v katerih Šeška ne omenjajo le v povezavi s selitvijo v Anglijo, ampak tudi o zanimanju AC Milana in celo katalonskega giganta Barcelone, ki pa bi zaradi finančnih težav in omejitev le težko vstopil v boj za Slovenca in se zoperstavil debelim denarnicam angleških snubcev.

Spopad s švedskim zvezdnikom

Viktor Gyökeres se bo jeseni s Švedsko dvakrat pomeril s Slovenijo v kvalifikacijah za SP 2026. Foto: Reuters Šeško je ta konec tedna počival, saj je moral zaradi kazni – na zadnjem gostovanju pri Stuttgartu (1:2) je prejel rdeči karton – izpustiti gostovanje pri Bochumu. Leipzigu je kazalo imenitno, po prvem delu je vodil s 3:0, a je nato nekdanji klub Aleksandra Knavsa poskrbel za preobrat in iztržil točko (3:3).

Med tednom čaka Šeška nov izziv, predzadnja tekma z rdečimi biki v tej evropski sezoni, ko bo Leipzig iskal pot do prvih točk v ligi prvakov proti Sportingu. To bo ravno srečanje, na katerem se bo pomeril s Švedom madžarskih korenin Viktorjem Györekesom, ki je podobno kot Šeško zastopan na seznamu želja številnih angleških klubov. Jeseni se bosta omenjena napadalca udarila tudi neposredno v boju za nastop na SP 2026. Takrat bi lahko imela oba že nova delodajalca, še vedno pa obstaja možnost, da bi se to lahko zgodilo že ta mesec! Očitno sage o zimskem odhodu Šeška ne bo hitro konec.