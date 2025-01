V živo: Benjamin Šeško od raja do "pekla"

Ljubitelji nemške bundeslige so prišli na svoj račun že med tednom. Prvak Bayer se je z domačo zmago z 1:0 nad Mainzem vodilnemu Bayernu, ki se bo danes pomeril s Hoffenheimom, približal le na točko zaostanka, Kiel pa je z Davidom Zecom (Slovenec je odigral celotno srečanje) ujel dragocene točke v boju za obstanek proti Borussii Dortmund (4:2). To je bila prva tekma donedavnega branilca Celja na domačem stadionu Holstein. RB Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla v derbiju kroga pravkar gostuje v Stuttgartu. Šeško je v 10. minuti

Rdeči biki igrajo derbi kroga,v gosteh se merijo s Stuttgartom, ki na lestvici ni prav daleč za njimi. Benjamin Šeško je zadel v polno na zadnjih treh prvenstvenih tekmah Leipziga, strelski niz pa nadaljeval tudi v Stuttgartu, kjer je v 10. minuti zabil za vodstvo svojega moštva, ki je ob polčasu vodilo z 1:0.

Benjamin Šeško 🇸🇮 (03’) marque son 18ème but de la saison, après 22 buts l'an dernier. Il ne cesse de progresser. Xavi Simons 🇳🇱 (03’), de retour de blessure, est en feu avec déjà 2 buts et 1 passe décisive en 2 matchs. Leipzig mène 0-1 à Stuttgart ! pic.twitter.com/vejAOzHnZE — Rodrigo Silva (@_RodrigoSilva__) January 15, 2025

Drugi polčas pa se je začel povsem po željah domačih, Jacob Bruun Larsen je v 50. minuti izenačil, Nick Woltemade pa deset minut zatem za vodstvo Stuttgarta.

David Zec se je v torek prvič predstavil ljubiteljem nemške bundeslige na domačem stadionu v Kielu. S soigralci so se veselili velike zmage nad Dortmundčani (4:2.). Foto: Guliverimage

Po tem, ko se je tako na prijateljskem srečanju proti Unionu iz Berlina, kot v preteklem krogu proti Freiburgu David Zec v dresu novega kluba predstavil na gostovanju, je v torek dočakal tudi debi na domačem stadionu. In to kakšen! Domači so dortmundski Borussii že v prvem polčasu zabili tri zadetke, nato pa, kljub temu, da so gostje v drugem polčasu prišli le na gol zaostanka in da so sam zaključek srečanja nogometaši po izključitvi Lewisa Holtbyja odigrali le z desetimi, z zadetkom v izdihljajih tekme potrdili prve tri točke v letu 2025 in nekoliko lažje zadihali v boju za obstanek, saj so se približali tistim, s katerimi se bodo zanj borili vse do konca sezone.

