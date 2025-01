Kalcer Radomlje je ostal brez kapetana in vratarja Emila Velića. Ta se seli k najbolj znanemu moldavskemu klubu Šerifu iz Tiraspola, so potrdili v radomeljskem kolektivu.

Devetindvajsetletni Emil Velić je od prihoda ob koncu leta 2021 v Radomljah zbral 87 nastopov. "V klubu je pustil velik pečat in je bil do zadnjega dne zelo pomemben član moštva Darjana Slavica. Prav zato mu je klub omogočil pot na tuje, saj je dobil ponudbo moldavskega velikana Šerifa Tiraspola, ki je igral v ligi prvakov in kar šestkrat v skupinskem delu evropske lige," so zapisali Radomljani.

Ti so pozimi sicer ekipo nekoliko tudi okrepili, prišli so Đorđe Gordić, Jaša Martinčič in povratnik Dejan Vokić.