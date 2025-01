Slovenskega nogometnega dragulja Benjamina Šeška v zadnjem obdobju vztrajno omenjajo v govoricah o morebitni selitvi iz Leipziga v London. Zanj se namreč zanima angleški klubski nogometni velikan Arsenal, ki po poškodbi Gabriela Jesusa išče okrepitve v napadu. Omenjajo se ogromni zneski, topničarji se želijo okrepiti še to zimo. Kakšna bo torej usoda 21-letnega Posavca? Ko se je oglasil direktor RB Leipziga Marcel Schäfer, je postalo bolj ali manj jasno, da bo vroči slovenski napadalec to zimo ostal v Nemčiji.

Otoški mediji že dolgo opozarjajo na nogometni fenomen Benjamina Šeška, ki si je, čeprav prihaja iz majhne Slovenije, s trdim delom in izjemnim talentom izboril mesto med najboljšimi mladimi napadalci na svetu. Pri 21 letih že redno zabija v dresu RB Leipziga, enega boljših nemških klubov, zanj pa se zanimajo številni evropski velikani.

Arsenal bi rad zapolnil vrzel

Brazilec Gabriel Jesus je zaradi hude poškodbe kolena že sklenil sezono. Foto: Reuters Ko se je nedavno pri Arsenalu poškodoval Gabriel Jesus in je postalo jasno, da je nesrečni Brazilec v tej sezoni že odigral svoje na Otoku, so topničarji obudili zanimanje za mladega Slovenca. V London so ga hoteli pripeljati že lani, a se je najboljši strelec Kekove čete v kvalifikacijah za Euro 2024 in lanski ligi narodov odločil drugače. Do leta 2029 je podaljšal pogodbo z Leipzigom in si zagotovil še boljše finančne pogoje.

Ker pa je nadaljeval odmevne predstave – v tej sezoni je za Leipzig v vseh tekmovanjih dosegel že 14 zadetkov –, se njegovo ime še naprej omenja v številnih govoricah, ki se nanašajo na dogajanje v prestopnem roku. Glede na veliko potrebo Arsenala, da na stadionu Emirates še ta mesec pripelje novega napadalca, ki bi zapolnil vrzel ob odsotnosti Jesusa, pa tudi Bukaya Sake, ki bo zaradi poškodbe odsoten vsaj do marca, se ogromno piše o Šešku. Iz te moke pa očitno ne bo kruha – vsaj v tem prestopnem roku ne.

Nič od zimskega odhoda Šeška?

Z rdečimi biki je prvo zmago v ligi prvakov v tej sezoni dočakal šele v sedmem nastopu. Foto: Guliverimage V četrtek se je v pogovoru za Sky Sports oglasil direktor RB Leipziga Marcel Schäfer in dal vedeti, da Šeškov delodajalec sploh ni stopil v stik z Arsenalom. "Glede Šeška nismo v stiku prav z nobenim klubom. Zelo smo srečni, da je Benji (Benjamin Šeško, op. p.) del naše ekipe. Je eden najobetavnejših napadalcev v Evropi in trenutno v izjemni formi. Šeško bo še naprej nosil dres Leipziga," je 40-letni Nemec, sicer nekdanji reprezentant, ki je pred lanskim prihodom v Leipzig deloval pri Wolfsburgu, dal vedeti, da Šeško ostaja pri rdečih bikih. V zadnjem tednu je sicer podobno večkrat omenil trener Marco Rose.

Čeprav otoški mediji poročajo o tem, da je Arsenal za Šeška že ta mesec pripravljen ponuditi več kot 80 milijonov evrov (70 milijonov funtov), ki bi Leipzigu, ta je predlani kupil Šeška od Red Bull Salzburga za 24 milijonov evrov, prinesli velik dobiček, ga Nemci nočejo izpustiti iz rok. Šeško ostaja pomemben del Leipziga, ki si bo po ponesrečeni evropski sezoni, v kateri se v ligi prvakov kljub štirim zadetkom Šeška ne bo uvrstil med 24 najboljših, skušal zagotoviti novo vozovnico za najmočnejše tekmovanje v nemški bundesligi.

Najboljši proti Sportingu

V leto 2025 je vstopil v dobri formi in nadaljeval strelski niz, ki zdaj traja že pet tekem. Kar petkrat zapored se je vpisal med strelce, tudi v sredo proti Sportingu iz Lizbone (2:1), ko je prejel tudi nagrado za igralca tekme.

Že v soboto ga čaka nov velik izziv. Niz bo skušal nadaljevati proti nemškemu prvaku Bayerju iz Leverkusna, ki prihaja na Red Bull Areno, nato pa ga pred koncem zimskega prestopnega roka čakata še preizkušnji v Celovcu, kjer bo Leipzig odigral zadnjo tekmo lige prvakov proti avstrijskemu prvaku Sturmu ter gostovanje pri berlinskem Unionu (1. februarja). Ravno tistemu tekmecu, proti kateremu je Šeško prvič v dresu Leipziga v bundesligi na enem srečanju dosegel dva zadetka. Bilo je 3. septembra 2023, od takrat pa je njegova tržna vrednost skokovito zrasla. Celo do te mere, da bi lahko Šeško, če bi se uresničile nekatere napovedi o zimskem prestopu v Londonu, poskrbel celo za največji prestop leta na svetu!