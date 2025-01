Šeško zadel, prva zmaga Leipziga, golijada Reala, preobrat PSG-ja

Liga prvakov, ligaški del (7. krog):

Sreda, 22. januar:

Četrti gol Benjamina Šeška

Benjamin Šeško Foto: Reuters Slovenski napadalec Benjamin Šeško je bil od samega začetka zelo razpoložen in nevaren, dobro igro pa je kronal ob koncu 19. minute, ko je v prazno mrežo preusmeril lepo podajo Davida Rauma. Za 21-letnega Radečana je bil to četrti zadetek v tej sezoni lige prvakov, skupno pa 14. na 25 tekmah v vseh tekmovanjih.

Raum je nato še sam zatresel mrežo po lepem strelu od daleč, a so ga sodniki razveljavili. Tudi Sporting, ki se še bori za mesto med 24 najboljšimi v ligaškem delu, je imel svoje priložnosti, 16 minut pred koncem pa je za 1:1 zadel rezervist Viktor Gyökeres. Toda veselje Lizbončanov ni trajalo dolgo, saj je bil v 78. minuti po akciji, v katero je bil vpleten tudi Šeško, z veliko sreče natančen Yussuf Poulsen.

Šeško in Mbappe v napadu Reala?

Pri Sportingu izstopa Šved Viktor Gyökeres. Foto: Reuters Pred srečanjem se je veliko govorilo o obračunu dveh napadalcev, ki sta na seznamu želja pri številnih evropskih velikanih. To sta Šeško in Šved madžarskih korenin Viktor Gyökeres, za katera se zanimajo zlasti na Otoku. Kot poroča El Gol Digital, bi 21-letni dragulj slovenskega nogometa prišel še kako prav tudi evropskemu in svetovnemu prvaku, madridskemu Realu. To je klub, ki ga je Posavec občudoval že kot otrok, zato sanja, da bi nekoč oblekel njegov dres. Španci so zapisali, da bi bil Slovenec odgovor za Realovo iskanje prihodnje "devetke" – na tem položaju zdaj igra Kylian Mbappe, ki pa ga bolj vleče na levo stran napada, to zdaj zaseda Brazilec Vinicius Jr.

"Ne Endrick ne Haaland. Idealen napadalec, ki bi igral v napadu Reala poleg Mbappeja, bi bil Šeško. V tej sezoni je dokončno eksplodiral v dresu Leipziga. Ko ima žogo v nogah, premore večjo kakovost od Haalanda in Endricka, zato bi lahko pomagal pri ustvarjanju igre. Njegova cena Florentinu Perezu ne bi predstavljala težav," so zapisali pri španskem mediju in dodali, da bi se to lahko zgodilo, šele ko bi Real prodal Viniciusa, za katerega snubci iz Savdske Arabije ponujajo neverjetno bogastvo.

Najboljši strelci lige prvakov: 9 – Lewandowski (Barcelona)

8 – Raphinha (Barcelona)

7 – Guirassy (Borussia), Vinicius Junior (Real)

6 – Alvarez (Atletico), Gyökeres (Sporting), Haaland (Man City)

5 – David (Lille), Kane (Bayern), Wirtz (Bayer)

4 – De Ketelaere (Atalanta), Gittens (Borussia), Griezmann (Atletico), Lookman (Atalanta), Olise (Bayern), Pavlidis (Benfica), Saka (Arsenal), Vlahović (Juventus), Šeško (Leipzig), Havertz (Arsenal)

Manchester City je povedel z 2:0 po golih Jacka Grealisha in Erlinga Haalanda, a je nato PSG hitro izenačil. Zadela sta Ousmane Dembele in Bradley Barcola. Vse to se je zgodilo med 50. in 61. minuto. Vodilni zadetek za Parižane je bil delo Joaa Nevesa 13 minut pred iztekom dvoboja, piko na i pa je postavil Goncalo Ramos.

Na lestvici 36 ekip to pomeni, da je PSG napredoval na 22. mesto in ima deset točk, City pa je 25. z osmimi. Mesta od 9. do 24. mesta prinašajo dodatni tekmi za osmino finala, prvih osem pa neposredno potuje v osmino finala.

Tik za Cityjem je Dinamo iz Zagreba, ki je z 0:3 izgubil v Londonu pri Arsenalu. Topničarji so si že skorajda zagotovili neposredno uvrstitev v osmino finala. Blizu temu je tudi Inter, ki je bil v gosteh z 1:0 boljši od Sparte Prage. Velik korak k uvrstitvi v osmino finala je napravil tudi Interjev mestni tekmec Milan, ki je prav tako z 1:0 premagal Girono.

Real Madrid si je zagotovil nastop vsaj v dodatnih tekmah za osmino finala, potem ko je s 5:1 ugnal Salzburg, Rodrygo in Vinicius sta dosegla po dva gola, enega je dodal Kylian Mbappe. Težko bo do uvrstitve med najboljših osem prišel Bayern, ki je izgubil v Rotterdamu pri Feyenoordu z 0:3.

Na lestvici sta na vrhu Liverpool z 21 in Barcelona z 18 točkami, ki sta si tudi že teoretično zagotovila najboljšo osmerico. Do osmega mesta sledijo Arsenal (16 točk), Inter (16), Atletico Madrid (15) slovenskega vratarja Jana Oblaka, Milan (15), Atalanta (14) in Bayer Leverkusen (13).

