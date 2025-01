To je bilo spektakularno srečanje, o katerem se bo govorilo še dolgo. V ligi prvakov že nekaj časa ni bilo tako dinamično, dramatično in atraktivno. Barcelona je po neverjetnem preobratu v gosteh ugnala Benfico (5:4). Zmago je v izdihljajih srečanja zagotovil Raphinha, ki se je po srečanju znašel v središču incidenta. "Še nikoli nisem doživel takšnega preobrata," je priznal trener Barcelone Hansi Flick. O tem, kako stresno so navijači Benfice doživljali infarktno končnico, pa nazorno govori odziv strokovnega komentatorja v studiu portugalske televizije.

Benfici se je v torek nasmihala dragocena zmaga v boju za napredovanje v ligi prvakov. Proti Kataloncem je dobila prvi polčas z rezultatom 3:1, Grk Vangelis Pavlidis je dosegel tri zadetke, vratar Barcelone Wojciech Szczesny pa je paral živce privržencem Blaugrane z nerazumljivimi napakami. Lizbončani so še v 77. minuti vodili s 4:2, a na koncu spektakularno ostali brez vsega (4:5).

Trener Benfice: Sodnik je storil veliko napako

Danny Makkelie se je po tekmi naposlušal kritik domačih nogometašev. Foto: Reuters Dogajalo se je marsikaj, zmaga bi lahko šla na eno ali drugo stran. Benfica je v zadnjih minutah zapravila kar nekaj zrelih priložnosti, še pri rezultatu 4:4, globoko v sodnikovem podaljšku, pa je v močnem nalivu zadišalo po najstrožji kazni za gostitelje. Fermin Lopez je porinil Leandra Barreira, Frenkie de Jong pa morda igral z roko, a igre niso prekinili.

Piščalka nizozemskega sodnika Dannyja Makkelieja, ki je pred tem na tekmi dosodil dve 11-metrovki za goste, je ostala nema, protesti gostiteljev niso zalegli. "Verjamem, da je sodnik v 94. minuti storil veliko napako. Vsi strokovni analitiki so se strinjali s tem, da bi moral pokazati na belo točko. Če je na tekmi dosodil že druge, bi lahko tudi to," trener Benfice Bruno Lage ni skrival nezadovoljstva nad odločitvijo sodnika.

Flick: Nora tekma

Hansi Flick je popeljal Barcelono med najboljših 16 v ligi prvakov. Foto: Reuters Nato pa je Benfica doživela popoln udarec. Brazilec Raphinha je v izjemnem protinapadu izkoristil nezbranost domače obrambe, zatresel mrežo Benfice in Barcelono popeljal do epske zmage s 5:4. S tem so si Katalonci že zagotovili neposredno uvrstitev med 16 najboljših v ligi prvakov. "Ponesla so nas čustva, ko smo zahtevali 11-metrovko. Takrat bi morali ustaviti igro s prekrškom. Ne bi smeli dovoliti igralcu Barcelone, da nam tako zbeži in doseže zadetek," je priznal Lage.

Domači so tako doživeli šok. Imeli so vse v svojih rokah, na koncu pa so izgubili. "To je bila nora tekma. Še nikoli nisem doživel takšnega preobrata," je po srečanju priznal trener Barcelone Hansi Flick.

Incident pred slačilnicami, posredovala je policija

Njegov stanovski kolega Lage je po neverjetni drami zbral razočarane varovance na sredini igrišča, nato pa so sledili nemili prizori. V tunelu, ki vodi do slačilnic, so zavrele strasti, v središču incidenta pa se je znašel Raphinha – ravno brazilski zvezdnik, ki je postavil piko na i imenitnemu preobratu Barcelone z zadetkom za 5:4.

Tako je trener Benfice Bruno Lage po infarktni tekmi zbral varovance na sredini igrišča. Foto: Reuters

Glave so bile še vroče, nogometaši Benfice naj bi žalili napadalca, ki pa jim ni ostal dolžan, kar je vodilo do obračunavanja. Po poročanju Mundo Deportiva je morala posredovati policija in umirjati nogometaše. "Sem oseba, ki spoštuje vse. Ko sem zapuščal igrišče, so me ljudje žalili. Vem, da tega ne bi smel storiti, a sem jim vrnil z žaljenjem. Obkrožili so me nogometaši Benfice in me žalili," je pojasnil Južnoameričan in dodal, da ne bo nikoli ostal tiho, če ga bo kdo žalil.

Vrgel steklenico in vstal z mesta

O tem, kako hudo je bolelo Portugalce dogajanje v izdihljajih srečanja, ko so navijači Benfice pričakovali 11-metrovko, s katero bi lahko premagali Barcelono, nato pa po izvrstnem protinapadu Raphinhe ostali brez vsega (4:5), so bili dovolj nazorni prizori iz televizijskega studia portugalske televizije, ki je spremljala dramatičen konec srečanja.

José Calado a fazer cinema em plena CMTV no relato do Benfica Barcelona pic.twitter.com/l1rMtwJ2sc — Valter Silva (@svalterSilva) January 21, 2025

Strokovni gost je bil nekdanji nogometaš Benfice, nekdanji portugalski reprezentant Jose Calado. Ko je spremljal zadnjo minuto srečanja, je besno vrgel steklenico in zapustil komentatorsko mesto.