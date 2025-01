Jan Oblak z Atleti do zmage nad Bayerjem, nor preobrat Barcelone v Lizboni

Začelo se je predzadnje dejanje ligaškega dela najmočnejšega klubskega nogometnega tekmovanja. Danes je bila odigrana polovica tekem 7. kroga, izjemno tekmo pa sta v Lizboni odigrala Benfica in Barcelona. Po tem, ko so domači vodili že s 3:1, so se Katalonci v drugem polčasu vrnili in si priborili noro zmago s 5:4. Atletico Madrid Jana Oblaka je z 2:1 premagal Bayer iz Leverkusna, Crvena zvezda Timija Maksa Elšnika in Vanje Drkušića je v Beogradu izgubila proti PSV iz Eindhovna (2:3), Slovan Kenana Bajrića v Bratislavi proti Stuttgartu (1:3) in Sturm Jona Gorenca Stankovića ter Timija Horvata v Bergamu proti Atalanti (0:5). Vodilni Liverpool si je z zmago nad Lillom (2:1) prvi zagotovil mesto v osmini finala.