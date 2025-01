Branilec Crvene zvezde in slovenske reprezentance Vanja Drkušić je v pogovoru za ruske medije priznal, da je razočaran, ker v prvem delu sezone, predvsem v ligi prvakov, ni igral več, je njegove besede povzel srbski Blic. Slovenec se je ob tem ob posoji iz ruskega Zenita v prvem delu sezone ukvarjal še s poškodbami.

Slovenski reprezentant se po sanjskem poletju, v katerem je na evropskem prvenstvu v dresu Slovenije v paru z Jako Bijolom na položaju centralnega branilca jasno in glasno opozoril nase, se v prvi polovici klubske sezone ni proslavil. Potem ko ga je ruski velikan Zenit posodil k srbski Crveni zvezdi, za razliko od Timija Maxa Elšnika v zasedbi beograjskega kluba pod vodstvom Vladana Milojevića ni našel svojega prostora pod soncem, vse bolj verjetno pa je, da se bo po tekmah lige prvakov s PSV in Young Boys vrnil v Rusijo.

Kot je razkril njegov agent Mladen Ratkovica, je Zenit želel, da bi se Drkušić vrnil v Sankt Peterburg že od začetka priprav, a je Zvezda zahtevala, da 24-letni nogometaš z njimi ostane do konca januarja. Srbski klub se sicer trenutno mudi na pripravah v turški Antalyi. "Nimam pojma, ali bom še igral, to je odločitev trenerja. Moja naloga je, da se maksimalno potrudim na pripravah, ko pa bo napočil dan tekme, se bomo pogovarjali o tem, ali bom igral. Upam, da bo ekipa še računala name, jaz pa bom naredil vse, da si naberem še čim več izkušenj", je dejal za ruske medije.

V slovenski reprezentanci je poleti opozoril nase. Foto: www.alesfevzer.com

Zaigral le na enajstih tekmah

Drkušić je v prvem delu sezone za beograjskega velikana odigral enajst tekem, dosegel je en gol. Kot je priznal, je pričakoval več. "Ne vem, zakaj nisem igral več, razlogov za to je več. Imel sem več manjših poškodb, izgubil sem nekaj dni treninga z ekipo, trener pa je bolj računal na druge igralce. Ne bi rekel, da sem zaradi tega jezen, sem pa razočaran. Sem sem prišel, da bi igral v ligi prvakov," je pojasnil Drkušić, ki je v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju zaigral le na tekmi proti Interju, na kateri je Zvezda klonila s kar 0:4. "Če pogledam s pozitivne strani, sem vknjižil vsaj en nastop in doživel igranje na največjem odru," je še dodal Slovenec.

Ob tem je za ruske medije spregovoril tudi o tem, zakaj se je odločil za odhod iz Sočija k Zenitu. "Ni bilo govora samo o financah, gledal sem tudi druge vidike. Zenit je najboljši klub v Rusiji, šestkrat je bil prvak, jaz pa si želim osvajati lovorike. Organizacija je na najvišji ravni, tako da ni govora samo o denarju," je še dodal Drkušić.

