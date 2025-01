V torek so se Turki držali za glavo, v sredo pa slavili

Evropska liga je v leto 2025 vstopila spektakularno. Galatasaray in Dinamo Kijev sta se v torek v turškem kotlu v Istanbulu razšla s 3:3. Gostitelji so vodili že s 3:1, a je Ukrajincem zgodovinsko prvo točko v omenjenem tekmovanju z dvema zadetkoma zagotovil Andrij Jarmolenko. V sredo sta igrala Bešiktaš in Athletic Bilbao, ko se je turška ekipa vendarle veselila in to kar s 4:1. Baskovski klub je tako zapravil priložnost za skok na prvo mesto.