Nočna mora za Čeferina in Uefo, Olimpija do naslova Slovenije za zeleno mizo?

Koronavirus je v zadnjih dneh pregnal z igrišč veliko večino nogometašev. Z ligaškimi tekmovanji (pred bolj ali manj praznimi tribunami) vztrajajo le še v peščici držav na vzhodu Evrope, preostale lige, med njimi tudi najmočnejše na svetu, pa tudi Prva liga Telekom Slovenije, pa so do nadaljnjega prekinile z dejavnostmi. Zaradi širjenja izbruha koronavirusa, ki povzroča težava na vsakem koraku, so prekinjeni tudi evropski pokali, vedno glasnejše pa so govorice, da poleti ne bo možno spraviti pod streho največjega letošnjega projekta, evropskega prvenstva.

Koledarji trpijo, več scenarijev za Euro 2020

Kdaj se bodo začeli boji za naslov evropskega prvaka, ki ga brani Portugalska? Foto: Reuters Euro 2020 bi moral potekati v 12 državah od 12. junija do 12. julija, a je njegova usoda silno negotova. Ta mesec bi se moralo 16 reprezentanc v dodatnih kvalifikacijah pomeriti za zadnje štiri vozovnice, a je vedno bolj jasno, da to ne bo mogoče. Nekatere izbrane vrste so to že javno obznanile, kot denimo Norveška, ki je tekmeca Srbijo obvestila, da čez poldrugi teden zaradi prekinitve vseh nogometnih dejavnosti v njeni državi ni pripravljena igrati dodatnih kvalifikacijah.

Krovna zveza se je znašla pred ogromnimi težavami. Odkar je Aleksander Čeferin prvi mož evropskega nogometa, se še ni spoprijel s tako hudo in nepredvidljivo oviro, kot jo predstavlja koronavirus. Zaradi njega trpijo mnogi koledarji, zato bo torkova videokonferenca še toliko bolj pomembna, saj bo na njej tekla beseda tudi o tem, kako končati prvenstva, če se slučajno do poletja ne bi mogla nadaljevati.

Slovenska nogometna reprezentanca je v ligi narodov (2018) oziroma kvalifikacijah (2019) zapravila možnosti za nastop na evropskem prvenstvu.

Kar se tiče evropskega prvenstva, se v zadnjem obdobju omenja več različic, pri katerih pa gre zgolj za špekulacije različnih medijev. Po eni izmed bolj optimističnih bi lahko Euro potekal poleti, a le v dveh državah, kjer koronavirus ne povzroča tako velikih težav kot drugje. Govora je o Rusiji in Turčiji. Bolj verjeten je scenarij o tem, da bi se Euro prestavil. Morda na letošnji november in december, tako bi prvič v zgodovini potekal tako pozno, ali pa na poletje v letu 2021.

Predlog Uefe všeč navijačem Olimpije, Liverpoola, Barcelone ...

Najboljši strelec Olimpije Ante Vukušić v karieri ni še nikoli postal državni prvak. Bo uresničil veliki cilj letos z Olimpijo? Foto: SPS/Sportida Uefa pa pripravlja še priporočilo nacionalnim zvezam, kaj narediti, če bi se morala prvenstva zaradi neizboljšanja stanja s koronavirusom dokončno odpovedati. Predlog krovne zveze je sledeč. V tem primeru bi naslov prvaka osvojila vodilna ekipa v tem trenutku. To pomeni, da bi novi slovenski prvak postala Olimpija, ki je po 25 (od možnih 36) krogov trdno na prvem mestu Prve lige Telekom Slovenije.

Kar se tiče največjih lig, bi po upoštevanje tega priporočila Liverpool le dočakala tako želen naslov angleškega prvaka (prvi po letu 1990), Bayern bi ubranil naslov nemškega, Barcelona španskega, Juventus italijanskega in PSG francoskega prvaka.

Evropska krovna organizacija beleži v svoji zgodovini le en primer, ko je bil zaradi prekinitve prvenstva proglašen prvak po nepopolnem številu odigranih krogov. To se je pripetilo leta 1999 v takratni ZR Jugoslaviji (danes Srbiji), ko bi morali klubi odigrati še 12 klubov, a so prvenstvo po posredovanju Nata in bombardiranju številnih ciljev prekinili. Takrat je bil za prvak razglašen beograjski Partizan. Če bi se takšen scenarij pripetil tudi letos, bi naslov romal v roke največjega tekmeca Crvene zvezde.