Uefa razmišlja, da bi evropsko prvenstvo prestavila na december

Britanski časnik The Telegraf poroča, da Evropska nogometna zveza razmišlja, da bi evropsko prvenstvo, ki bi se moralo začeti 12. junija, prestavila na december. Odločitev oziroma nadaljnji koraki naj bi bili znani v torek, ko bo vodstvo Uefa z Aleksandrom Čeferinom na čelu opravilo videokonferenco z vsemi 55 članicami oziroma nacionalnimi zvezami.

Prestavitev evropskega prvenstva, ki je predvideno do 12. julija, bi omogočila, da se nemoteno izpeljejo vsa državna prvenstva, ki so prekinjena zaradi novega koronavirusa, ter liga prvakov in evropska liga.

The Telegraf poroča, da je druga možnost prestavitev evropskega prvenstva na poletje 2021, ko na sporedu ni večjih športnih tekmovanj.