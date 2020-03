Uefa odločna: Euro 2020 ostaja na sporedu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Euro 2020 se bo začel 12. junija 202 v Rimu. Uefa je v stiku z vsemi relevantnimi mednarodnimi in lokalnimi oblastmi, kar zadeva koronavirus in njegovo širjenje. Ni nikakršne potrebe po spremembi urnika. Ves čas pa opazujemo, kaj se dogaja," so za nemško tiskovno agencijo DPA potrdili pri Uefi.

Kar nekaj evropskih medijskih hiš je poročalo, da zaradi širjenja virusa enomesečnega prvenstva v 12 državah ne bo moč izpeljati v danem roku (12. junij do 12. julij).

