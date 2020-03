Uefa prižgala rdečo luč ligi prvakov in ligi Europa

Josip Iličić je v osmini finala kar petkrat zatresel mrežo Valencie. Ime tekmeca v četrtfinalu ne bo izvedel 20. marca, ko je bil napovedan žreb četrtfinalnih parov lige prvakov. Foto: Getty Images Evropska krovna zveza je odpovedala vse evropske tekme, ki bi morale po prvotnem urniku potekati 17., 18. in 19. marca. V ligi prvakov ne bodo odigrane povratne tekme osmine finala v Manchestru, Torinu, Barceloni in Münchnu. Angleški prvak Manchester City bi branil prednost proti madridskemu Realu (2:1), Juventus bi poskušal nadoknaditi zaostanek iz Lyona (0:1), Barcelona in Napoli sta se na prvi tekmi razšla brez zmagovalca (1:1), Bayern pa si je v Londonu pridobil ogromno prednost (3:0).

V petek bi moral v Nyonu potekati žreb četrtfinalnih parov. Med najboljših osem v ligi prvakov so se že uvrstili Atletico Madrid Jana Oblaka, Atalanta Josipa Iličića, RB Leipzig Kevina Kampla in PSG, a je Uefa prestavila tudi ples kroglic, saj je znana le polovica četrtfinalistov.

Barcelona in Napoli bi se morala prvotno pomeriti pred praznimi tribunami, a je povratno srečanje osmine finala lige prvakov prestavljeno. Foto: Reuters

Odpovedane so tudi vse tekme, načrtovane v ligi Europa. V četrtek, 19. marca, bi moralo biti odigranih osem tekem, že tako pa ima omenjeno tekmovanje velike težave, saj so v četrtek odigrali le šest od načrtovanih osmih tekem. To so bile sicer prve tekme osmine finala, na katerih je prisilno počival tudi edini slovenski udeleženec Samir Handanović.

Uefa je prestavila tudi načrtovana srečanja četrtfinala mladinske lige prvakov.