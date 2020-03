Petarda Man Utd v Avstriji, kaj pa bo z ligo Europa?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Manchester United je v bližini Slovenije navdušil in zmagal s 5:0. Foto: Reuters

Danes so na sporedu tekme osmine finala lige Europa, a sta bili tekmi v Sevilli in Milanu zaradi nezmožnosti potovanj med Italijo in Španijo prestavljeni. Manchester United je s 5:0 premagal LASK v Linzu in se praktično že uvrstil v četrtfinale. Je pa vprašanje, ali se bo tekmovanje sploh nadaljevalo. Odgovor bomo najverjetneje dobili prihodnji teden po izrednem zasedanju Uefe.

Čeprav po svetu zaradi pandemije novega koronavirusa kot po tekočem traku odpovedujejo športna tekmovanja, so nogometaši v evropski ligi še aktivni. Mogoče bo drugače že po torkovem sestanku Evropske nogometne zveze, na katerem bodo govorili tudi o usodi lige prvakov, evropske lige in evropskega prvenstva.

A danes je na sporedu šest tekem osmine finala, obračuna Sevilla - Roma in Inter - Getafe pa sta zaradi omenjenega virusa preloženi. Kljub vsemu so bili dobro razpoloženi nogometaši Uniteda, ki so povedli v 28. minuti z golom Odiona Ighaloja, Daniel James pa je v 58. podvojil prednost Angležev.

V končnici tekme pa so rdeči vragi zadeli še trikrat. Juan Mata se je med strelce vpisal v 82. minuti, v drugi in tretji minuti sodniškega dodatka pa še Mason Greenwood in Andreas Perreira.

Baslu so v Frankfurtu visoko zmago priigrali Samuele Campo v 27., Kevin Bua v 73. in Fabian Frei v 85. minuti. V Istanbulu pa je bil edini strelec Edin Višća, ki je zadel z bele pike v 88. minuti.

Ob 21. uri so se začele še tekme Olympiakos - Wolverhampton, Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen in Wolfsburg - Šahtar Donjeck.

Kako se bo odločila Uefa? Daniele Rugani je okužen s koronavirusom. Foto: Reuters Uefa je sklicala sestanek vseh 55 članic ter predstavnike evropskih lig in sindikata nogometašev. Tega bodo izvedli v torek prek videokonference, poroča STA. "Pogovori bodo tekli o vseh domačih in evropskih tekmovanjih, vključno z letošnjim evropskim prvenstvom," so v kratkem sporočilu za javnost zapisali pri Uefi, ki je sicer deležna številnih kritik, češ da ne ukrepa pravočasno. Odločitev Uefe, ki je predseduje Slovenec Aleksander Čeferin, je posledica hitre širitve virusa. Z novim koronavirusom je okužen nogometaš Juventusa Daniele Rugani, zato je vsa ekipa italijanskega prvaka v samoizolaciji, enako je z nogometaši Reala iz Madrida, saj je z virusom sars-cov-2 okužil eden od njihovih košarkarjev. Obe omenjeni ekipi bi sicer prihodnji teden morali igrali povratni tekmi osmine finala lige prvakov. Sportal S koronavirusom okužen branilec Juventusa Rugani. Kaj bo z ligo prvakov? Odločitev o prekinitvi tekmovanja bo sicer nekaj novega v elitnem evropskem nogometu. V preteklosti so zaradi terorističnega napada 11. septembra 2001 v New Yorku prestavili osem tekem za en teden, sicer pa so se prestavitve tekem dogajale le izjemoma zaradi slabega vremena.