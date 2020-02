Evropa vedno bolj pozorna na Ljubljančana, ki ne skriva velikega cilja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski reprezentančni napadalec Andraž Šporar je bil že najboljši strelec slovaškega prvenstva, delil si je tudi prvo mesto na lestvici najboljših strelcev Prve lige Telekom Slovenije, čeprav je v nasprotju s preostalimi odigral zgolj jesenski del (17 zadetkov v prvem delu sezone 2015/16), zdaj pa se mu ponuja še priložnost, da konča sezono kot kralj strelcev v ligi Europa. To bi bil edinstven dosežek v karieri Ljubljančana, ki ravno danes praznuje 26. rojstni dan. Če si bo čestital z novim strelskim podvigom - Sporting bo zvečer gostoval v Istanbulu pri turškem podprvaku, na prvi tekmi v Lizboni pa ga je premagal s 3:1 -, bo povečal število evropskih zadetkov v tej sezoni in vložil resno kandidaturo za najboljšega strelca evropske lige.

Nogometaši Sportinga po treningu v Istanbulu:

Za zdaj se lahko pohvali s šestimi zadetki. Pet jih je dosegel v skupinskem delu, ko je nosil dres Slovana iz Bratislave, šestega je dodal v krstnem evropskem nastopu za Sporting. O njegovi želji, da bi bil prvi strelec tekmovanja, so se razpisali tudi portugalski mediji. Slavljenec iz Ljubljane ima torej pred seboj jasen cilj, najbolj pa si želi napredovanja med 16 najboljših. Portugalski velikan je v Turčijo pripotoval z zajetno prednostjo (3:1), zadetek v gosteh pa bi mu močno olajšal pot do načrtovanega napredovanja.

Najboljši strelci lige Europa: 6 - Diogo Jota (Wolverhampton), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Andraž Šporar (Slovan/Sporting), Alfredo Morelos (Rangers)

5 - Munir (Sevilla), Bruno Fernandes (Sporting/Manchester United)

2 - Benjamin Verbič (Dinamo Kijev)

Inter na praznem San Siru, Belec po čudež

Milanski stadion bo danes na evropski tekmi zaprt za obiskovalce. Foto: Reuters V najboljšem položaju, kar zadeva napredovanje slovenskih legionarjev v osmino finala lige Europa, je Samir Handanović. Kapetan Interja zaradi zloma levega mezinca ni branil vse od 2. februarja, veliko vprašanje je, ali bo pripravljen za današnjo tekmo z Ludogorcem. Milančani so na prvi tekmi v Bolgariji premagali evropskega krvnika NK Maribor z 2:0 in si olajšali pot do napredovanja.

Danes bodo zaradi strahu pred širjenjem koronavirusa Ludogorec pričakali na praznem San Siru, 35-letni Ljubljančan pa najverjetneje še ne bo stopil med vratnici. Bi se pa lahko njegova pripravljenost izboljšala do nedelje, ko Italijo čaka veliki derbi med Juventusom in Interjem.

Danes bo branil Vid Belec. S ciprskim prvakom Apoelom bo poskušal poskrbeti za čudež pri nekdanjem Šporarjevem klubu Baslu. Švicarji so na prvi tekmi v gosteh zmagali kar s 3:0.

Arsenal si je na gostovanju v Grčiji priigral tesno prednost. Foto: Reuters

Največje favorite za osvojitev lige Europa, lovorika zagotavlja nastop v ligi prvakov v sezoni 2020/21, čakajo različno zahtevne naloge. Sevilla, s petimi naslovi rekorderka, kar zadeva ligo Europa, bo gostila Cluj (1:1), Roma je odpotovala v Belgijo s tesno prednostjo, londonski Arsenal bo poskušal ohraniti prednost, ki si jo je priigral v Pireju, Manchester United želi izkoristiti zadetek, dosežen v gosteh v Bruggeju, najtežje delo pa čaka Ajax, saj je na prvi tekmi v Španiji pred Getafejem klonil z 0:2.

Žreb parov osmine finala lige Europa bo v Nyonu v petek.