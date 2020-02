Celovčani so v četrtek v Salzburgu doživeli nepričakovano podporo in so vknjižili nepričakovano zmago.

Tekme Alpske lige druge ekipe Salzburga si v živo v povprečju ogleda 107 gledalcev, a v četrtek je bila zgodba drugačna. Za to so poskrbeli navijači nemškega nogometnega kluba Eintracht Frankfurt.

Obračun kvalifikacijske skupine Alpske lige med drugima ekipama Salzburga, za katero je igral Aljaž Predan, in Celovca, barve katerega brani Rok Kapel, je v četrtek požel precej več zanimanja, kot so ga Salzburžani vajeni na domačih tekmah. Na teh jih, čeprav jim gre v kvalifikacijah za četrtfinale odlično, v povprečju spremlja zgolj dobrih sto gledalcev, med katerimi je največ prijateljev in družinskih članov. Tokrat pa se je v dvorani Volksgartenarena Salzburg zbralo 550 gledalcev.

Namesto na nogomet na hokej

Razlog za takšno številko je bila prestavitev nogometne tekme lige Evropa med Salzburgom in nemškim Eintracht Frankfurt s četrtka na petek. Prestavili so jo zaradi napovedane nevihtne fronte. Navijači nemškega kolektiva so tako prost večer v Avstriji izkoristili za ogled hokejske tekme, na kateri so med tekmo jasno in glasno sporočali, za koga navijajo tisti večer. "Celovec, Celovec," se je slišalo s tribun.

Očitno je nogometna podpora Korošcem dala krila, saj so na koncu prišli do nepričakovane zmage. Celovčani so bili že v rednem delu tekmovanja eno bolj skromnih moštev tekmovanja, v kvalifikacijskem delu pa so imeli pred četrtkom najmanj točk. Na drugi strani vodilni Salzburžani v kvalifikacijah do četrtka sploh še niso poznali poraza, a njihov niz šestih zmag so končali prav Celovčani.

Zgolj 12 strelov je bilo dovolj, Kapel odločil

Ti so na celotni tekmi zmogli le 12 strelov na vrata Salzburga, domači pa so na njihova sprožili kar 52 strelov, a se kljub prevladi na koncu niso mogli veseliti. Srečanje je odločilo streljanje kazenskih strelov, pri katerih se je v dresu Celovca izkazal slovenski napadalec Kapel, ki se je podpisal pod zmagoviti zadetek.

Po kazenskih strelih so navijači Eintrachta takole pospremili zmago Celovčanov.

Najboljše doživetje, odkar je z ekipo Trener druge ekipe Celovca Kirk Furey pravi, da kaj takšnega v času na Koroškem še ni doživel. Foto: Grega Valančič/Sportida "To je bilo eno najbolj izjemnih doživetij, ki sem jih doživel v skoraj dveh letih, odkar sem s to ekipo, in najverjetneje najboljša stvar, ki se je zgodila, odkar se je klub pred štirimi leti odločil za oblikovanje druge ekipe. Praktično celotno srečanje smo bili pred svojim golom, imeli smo kratko klop, a se spodbujeni z odlično atmosfero resnično borili. Zelo sem ponosen na svojo ekipo, ki je pokazala svoj značaj," se je po zmagi smejalo trenerju Celovca Kirku Fureyju.

Rdeči biki blizu končnice

Salzburžani so tri tekme pred koncem kvalifikacijskega dela še vedno v najboljšem položaju za prvo mesto in četrtfinalno vstopnico. Na vrhu imajo pet točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Gardeno, Celovec je predzadnji in brez možnosti za končnico.

