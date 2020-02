Z glavami niso bili povsem pri stvari

Hokejisti Olimpije so se po dolgem popravilu vrat na četrtkovi tekmi s Pustertalom na led vrnili z drugačnim obrazom, pripravili preobrat in vodilno moštvo premagali z 2:1.

Hokejisti Olimpije so se po dolgem popravilu vrat na četrtkovi tekmi s Pustertalom na led vrnili z drugačnim obrazom, pripravili preobrat in vodilno moštvo premagali z 2:1.

"Začeli smo v krču, prva tretjina je bila medla in neodgovorna, potem pa smo se vrnili kot šampioni. Ta tekma je dobra popotnica za naprej," je po zmagi HK SŽ Olimpija nad Pustertalom (2:1) dejal trener Ljubljančanov Gregor Poločnič in priznal, da jih je prvo mesto po rednem delu tekmovanja nekoliko uspavalo.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so redni del Alpske lige, v kateri branijo naslov prvaka, končali na prvem mestu in si že zagotovili končnico, drugi del tekmovanja (potem sledi končnica), v katerem se borijo za prednost domačega igrišča in izbiro četrtfinalnega tekmeca, pa so začeli precej neprepričljivo. Do četrtkove tekme s Pustertalom so vknjižili le dve zmagi in štiri poraze, igra pa ni bila na ravni, ki so jo že kazali v rednem delu.

Na vse ali nič

"Vedeli smo, da moramo iti na vse ali nič, to smo tudi naredili," je bil zadovoljen strelec obeh zadetkov Žan Jezovšek. Foto: Eva Brili Grebenar Tudi četrtkove ponovitve lanskega finala niso začeli najbolj zainteresirano. So se pa stvari na ledu po težavah z vrati na klopi gostujoče ekipe, ki je takrat vodila z 1:0, spremenile. Olimpija se je po polurnem "prisilnem odmoru" na zadnjih 28 minut srečanja, ki se je zaradi popravila vrat zavleklo v skoraj tri ure, vrnila spremenjena.

Prikazala je precej več želje, agresivnosti, elana. Z dvema zadetkoma Žana Jezovška v dobrih dveh minutah so zmaji pred zadnjo tretjino vodili z 2:1. Takšen je bil tudi rezultat po koncu srečanja, v katerem je trenerski štab v gol postavil Tilna Spreitzerja, ki je upravičil zaupanje (zaustavil je 19 strelov od 20).

"Vedeli smo, da moramo iti na vse ali nič, da moramo priti med najboljše tri, da nam bo lažje. Med tistim dolgim odmorom smo se dogovorili, da bomo zaigrali, kot znamo, da napak ne sme biti. To smo tudi naredili, dosegli dva zadetka in se do konca borili, kot znamo. Dali smo vse od sebe in to se nam je obrestovalo. Zelo sem ponosen na vse fante v ekipi, hvala tudi občinstvu za podporo," je po zmagi dejal strelec obeh zadetkov.

"Fantje natančno vedo, kako in kaj se igra v določenih segmentih igre, zdaj je treba še glavo preklopiti na play-off hokej, biti dosleden in delati stvari, ki so pomembne za ekipo," pravi trener Gregor Polončič. Foto: Eva Brili Grebenar

Začeli v krču

"Naša težava je bila, da smo bili na začetku malo v krču. V zadnjem času so se nam dogajale malo čudne stvari, na zadnji tekmi smo vodili proti Rittnu, pa tekme na primer nismo pripeljali do konca, kot bi jo želeli (vodili so z 2:0, po kazenskih strelih pa izgubili z 2:3, op. p.). Videlo se je, da smo igrali v nekem krču. Prva tretjina je bila izredno medla, neodgovorna, potem pa smo se vrnili kot veliki šampioni in tekmo obrnili. To je dobra popotnica, da gradimo naprej. Fantje natančno vedo, kako in kaj se igra v določenih segmentih igre, zdaj je treba še glavo preklopiti na play-off hokej, biti dosleden in delati stvari, ki so pomembne za ekipo," je o vzroku za bled začetek tekme in tem, da bo treba biti stoodstotno tudi z glavo pri stvari, razmišljal trener Gregor Polončič.

Prvo mesto rednega dela jih je uspavalo

Olimpija namreč v drugem delu tekmovanja ni delovala povsem pri stvari. Temu je prikimal tudi Jezovšek: "Ne, nismo bili povsem pri stvari. Na derbiju smo igrali res zelo slabo, a nato iz tekme v tekmo igramo bolje. Pomembno je, da zdaj, ko spet igramo odličen hokej, kot smo ga danes, spet steče. Na tem moramo graditi."

"Dolgo smo bili prvi, na nekaterih tekmah nismo prikazali preveč suverene igre, pa smo vseeno zmagali … Morda smo zaradi vsega tega nekoliko zaspali," je o vzroku, da na začetku drugega dela tekmovanja niso kazali prepričljivih predstav, dejal Polončič. Foto: Eva Brili Grebenar

Ko smo o tem, zakaj glave niso bile prave, povprašali Polončiča, je ta opozoril, da jih je prvo mesto po rednem delu, ki so si ga zagotovili precej zgodaj, uspavalo. "Izgovore lahko iščem v tem, čeprav jih ne želim iskati. Dolgo smo bili prvi, na nekaterih tekmah nismo prikazali preveč suverene igre, pa smo vseeno zmagali … Morda smo zaradi vsega tega nekoliko zaspali. Narediti klik in se takoj vrniti nazaj je zelo težko. Prva tekma proti Jesenicam je bila tako povsem ponesrečena, v Asiagu smo naredili preveč napak, potem pa smo začeli igrati bolje, a ponavljam, proti kakovostnim nasprotnikom se ne moreš vrniti z danes na jutri."

S selitvijo v Zalog se ne želi obremenjevati

Olimpija je tri tekme pred koncem drugega dela druga, a pred petim Asiagom ima le dve točki prednosti. Ljubljančani si želijo končati čim višje, saj si prve tri ekipe same izberejo četrtfinalnega nasprotnika, prve štiri pa imajo tudi prednost domačega terena. Če bodo Ljubljančani po zadnji tekmi (4. marec) med prvimi štirimi, bodo četrtfinale igrali 7. in 8. marca v Tivoliju, v nasprotnem primeru bodo najprej v gosteh, nato pa v Zalogu, kamor se bodo morali zaradi prenove Tivolija preseliti za nekaj tednov.

S selitvijo v Zalog se Polončič ne želi na glas obremenjevati. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Polončič se z začasnim domovanjem v Zalogu ne želi obremenjevati in meni, da selitev ne bo negativno vplivala ne njegovo moštvo: "Čisto nič, tam je led enake velikosti kot v Tivoliju. Če začneš o tem razmišljati, je to le moteč dejavnik, teh pa ne potrebujemo. Osredotočamo se samo na svojo igro, svoj trening."

Nova tekma zeleno-beli tabor čaka v soboto, ko bo pri Cortini igral pred praznimi tribunami, v ponedeljek ob 20. uri pa sledi večni derbi na Jesenicah.

