Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes na Olimpijski komite Slovenije in nacionalne panožne zveze poslalo dopis s priporočili za ravnanje glede koronavirusa. Čeprav pri nas še ni bil potrjen noben primer okužbe z virusom SARS-CoV-2, so priporočila ministrstva precej drastična, pozivajo namreč celo k prekinitvi ligaških tekmovanj na državni ravni. Preverili smo, kako poziv komentirajo v nekaterih največjih zvezah in kakšna bi bila lahko usoda svetovnega prvenstva v poletih v Planici in pokala Vitranc.

"Širjenja virusa ni mogoče v celoti preprečiti, lahko pa se ga bistveno omili s premišljenim on realnim načrtovanjem ukrepov, s povečanjem osebne higiene posameznikov in skupin, z izoliranjem že obolelih in učinkovitim obveščanjem ter s tem ozaveščanjem posameznikov in skupin," so razgrnili nekaj povsem splošnih opozoril, ker pa je "virus že na pragu Slovenije," pa športnim organizacijam v državi priporočajo:

Skrajno omejitev ali odpoved vseh potovanj v tujino, tako priprav kot tekem, za športnike, trenerje, športne funkcionarje, sodnike …

Začasno zaustavitev ligaških in drugih tekmovanj na državni ravni, saj so "vsi tovrstni dogodki povezani z zbiranjem večjega števila ljudi" na prireditvah

Odsvetujejo organizacijo in izvedbo dogodkov, na katerih bi se združevalo večje število ljudi, kot so seminarji, konference …

Skrbno spremljanje vseh oblik javnega obveščanja in ravnanje skladno z usmeritvami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJS), ministrstva za zdravje in ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Od panožnih zvez je zdaj odvisno, ali se bodo priporočil držala, na Olimpijskem komiteju Slovenije so nam potrdili, da so svoje člane že pozvali, naj te nasvete v celoti upoštevajo.

OKS: Upoštevajmo priporočila

"OKS nima pristojnosti, da bi komor koli kaj ukazoval." Foto: Sportida Pri Olimpijskem komiteju Slovenije so nam potrdili, da so dopis z resornega ministrstva posredovali vsem panožnim zvezam, kar v prevodu pomeni celotni slovenski športni družini. "Dejstvo je, da OKS nima pristojnosti, da bi komor koli kaj ukazoval. A naše priporočilo je, da se poskusimo obnašati v skladu z navodili ministrstva," pravi predstavnik za stike z javnostmi Brane Dmitrović. Kot vzor je krovna športna organizacija že odpovedala olimpijsko izobraževanje za 60 kandidatov za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. "Izobraževanje bomo imeli, ko bodo okoliščine to dovoljevale," dodaja Dmitrović.

Kaj pa to pomeni za slovenske športnike in športne klube, domača ligaška tekmovanja in nenazadnje tudi mednarodna tekmovanja, ki so načrtovana v Sloveniji, poskušamo izvedeti pri panožnih zvezah.

Poziv ministrstva je malce pretiran

" Pri nas niti še ni potrjenega primera virusa, zato se nam zdi, da bi bile odpovedi tekem pretirane." Foto: Jure Makovec/STA Pri Hokejski zvezi Slovenije, ki bdi tudi nad mednarodno Alpsko ligo in se že pripravlja tudi na aprilsko svetovno prvenstvo divizije I, ki ga bo gostila Ljubljana, menijo, da je poziv ministrstva za zdaj malce pretiran. "Zaradi Alpske lige smo že nekaj časa v stikih z Italijanskim olimpijskim komitejem, ki pri naših sosedih bdi nad dogajanjem glede koronavirusa in športnih prireditev. Tam je izbruh, njihov ukrep za omejitev širjenja pa je ta, da se tekme igrajo pred praznimi tribunami. Pri nas niti še ni potrjenega primera virusa, zato se nam zdi, da bi bile odpovedi tekem pretirane. Nadaljevali bomo s tekmovanjem, če pa se tudi pri nas pojavi večje število obolelih, pa se bomo tudi mi podredili navodilom ministrstva, prvi ukrep pa bo tako kot v Italiji zapiranje tekem za gledalce," nam je povedal generalni sekretar HZS Dejan Kontrec, ki je bil z dopisom seznanjen šele pred nekaj urami.

S širjenjem koronavirusa se sicer ukvarja tudi Mednarodna hokejska zveza (IIHF), po svetu namreč potekajo turnirji, na katerih sodelujejo tudi reprezentance iz bolj rizičnih držav, tudi Kitajske. Tekmovanj tudi IIHF za zdaj ne odpoveduje, še pravi Kontrec, se pa povsod sprejemajo milejši zaščitni ukrepi, dodaja. "Več za zdaj težko povem, za ta dopis vem šele nekaj ur," nam je še povedal, bodo pa na HZS pozorni in se bodo odzivali glede na razvoj dogodkov. Priprave na svetovno prvenstvo prav tako potekajo nemoteno.

"To je le priporočilo"

" Zanesljivo bomo spremljali dogajanje in celoten položaj." Foto: zajem zaslona "Vse to razumemo kot priporočilo. Priporočilo ni navodilo ali obveza. Bi pa kakšno usmeritev pričakovali od kakšnega drugega ministrstva. Zanesljivo bomo spremljali dogajanje in celoten položaj," je možnost takojšne prekinitve vseh tekmovanj zavrnil generalni sekretar Rokometne zveze Slovenije Goran Cvijić. Kot nam je pojasnil, so se pri rokometni zvezi na temo priporočil direktorata za šport pri MIZŠ posvetovali z več sorodnimi panožnimi zvezami in se dogovorili za usklajeno delovanje. "Če se bodo šole zaprle, bomo tudi mi prekinili tekmovanja," je dejal Cvijić.

Ob nastalem položaju so glave staknili tudi na Košarkarski zvezi Slovenije, predstavnik za stike z javnostjo Grega Brezovec pa je ob tem dejal: "Za enkrat je ideja, da do nadaljnjega vse poteka normalno, brez sprememb. V kolikor bodo dale pristojne institucije uradno prepoved in se bodo zapirale šole, bomo upoštevali in ustrezno ukrepali."

S tem se strinjajo tudi pri Odbojkarski zvezi Slovenije. Priporočilo so obravnavali na seji predsedstva in se po zagotovilih sekretarja tekmovanj Branka Mačka odločili, da bodo do nadaljnjega tekmovanja v vseh starostnih kategorijah potekala nemoteno naprej.

Če normalno poteka pouk, naj tudi preostali dogodki

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je obvestilo tudi Javni zavod za šport Republike Slovenije Planica, ki ima pod okriljem šolska tekmovanja v 28 različnih športih - na letni ravni je vključenih kar 86 tisoč otrok.

Foto: Vid Ponikvar "Seznanili smo šole in svetoval te stvari, potem bomo videli, kako in kje bo potekalo. Če bo kam prišlo žarišče epidemije, bomo sproti prepovedovali. Sicer je dovolj časa, da se v šolskih tekmovanjih tekme prestavijo. Nismo namreč odvisni od televizijskega urnika in nas nihče ne preganja. Če pouk normalno poteka, pustimo, da tudi preostali dogodki potekajo normalno. Ravnatelj je prvi odgovorni, ali bo določeno tekmo organiziral ali ne. Če se bi denimo povabljena šola odločila drugače, da zaradi nastalega problema ne bi prišla, takšne tekme ne bomo priznali kot izgubljeno. Upoštevali bomo in našli pot, da se tekma prestavi," je sporočil direktor zavoda Jelko Gros.

"Planica bo! Planica bo kraj, ki bo pokazala, da življenje teče po normalnih tirnicah."

Koronavirus je veliko skrbi povzročil tudi organizatorju svetovnega prvenstva v poletih, ki ga bo med 19. in 22. marcem gostila Planica z Letalnico bratov Gorišek. Od prodaje vstopnic je veliko odvisno, ali prireditev posluje pozitivno ali ne. In ker se lahko v Planici v štirih dneh zbere tudi okoli 70 tisoč gledalcev, si lahko predstavljate, kakšen prihodek prinašajo navijači, ki pridejo v dolino pod Poncami.

Izvedba marčevske norosti brez gledalcev zato ne pride v poštev. "Sklep Ministrstva za zdravje v Rimu je bil, da se velika mednarodna tekmovanja rešujejo od primera do primera. Konec meseca je potrjeno tekmovanje v italijanskem smučarskem središču La Thuile, ki je na prostem. Normalno gredo naprej s pripravami. Nekatere omejitve bodo imeli le v številu gledalcev. Enako je pri italijanski Cortini d'Ampezzo, kjer bo med 16. in 22. marcem zaključek sezone v alpskem smučanju za dekleta in fante. Tudi tam bodo naredili določene omejitve pri gledalcih. Pri pripravi svetovnega prvenstva v poletih v Planici gremo normalno naprej. Planica bo! Planica bo kraj, ki bo pokazala, da življenje teče po normalnih tirnicah. Upoštevali bomo smernice, ki jih bomo dobili od ministrstva, kar se higiene rok in vsega tiče," je dejal Tomi Trbovc, predstavnik za stike z javnostjo pri OC Planica.

Morajo se držati urnika

In kako potekajo priprave same letalnice? "Datum, kar se tiče priprave, nas ne sme ustaviti. Urnik priprave za letalnico je postavljen. Določene stvari moramo delati, sicer letalnica ne bi bila pripravljena. Moramo se držati urnika, ki je potreben za pripravo Letalnice bratov Gorišek. Začetek drugih stvari lahko malenkostno prestavimo. Ne moremo pa kar naenkrat spraviti pet tisoč kubikov snega na letalnico. Delati ga moramo. In zalet smo začeli pripravljati. Ne vemo pa, ali delamo zastonj ali ne. Upamo, da ne," poudarja Jelko Gros.

Tudi v bližnji Kranjski Gori, kjer je za 15. in 16. marec predviden tradicionalni pokal Vitranc, poudarjajo, da spremljajo dogajanje in so v stiku z odgovornimi, a obenem sledijo načrtu priprav na smučarsko tekmovanje.

