Obstaja bojazen, da bi Planica ostala brez svetovnega prvenstva v poletih

Italija, Hrvaška, Avstrija so naše sosede in v teh državah že poročajo o koronavirusu. Pri naših zahodnih sosedih Italijanih so že sprejeli ukrepe v športu, zlasti v severnem delu države. Zato bo nedeljski derbi med Juventusom in Interjem najverjetneje odigran pred praznimi tribunami, kar bo pomenilo velik udarec.

Čeprav koronavirusa še ni v Sloveniji, pa je strah vendarle nagnal tudi v slovenske kosti. V lekarnah je zmanjkalo zaščitnih mask, prav tako zmanjkuje razkužil. In negotovost je prisotna tudi pri organizatorju svetovnega prvenstva v poletih v Planici.

Kako bi lahko koronavirus vplival na organizacijo SP v poletih?

"Pripravljamo vse mogoče scenarije"

Na Letalnici bratov Gorišek bi se morali skakalci med 19. in 22. marcem potegovati za posamične in ekipne medalje. "Zadnje čase je veliko vprašanj, kako bo s športnimi prireditvami v Sloveniji. Ne nazadnje so pred kratkim sporočili prihod koronavirusa tudi v Avstrijo in na Hrvaško. Smučarska zveza Slovenije in OK Planica sta stalno v stiku z vsemi pristojnimi organi v Republiki Sloveniji. Prav tako smo dan in noč v navezi z Mednarodno smučarsko zvezo (FIS). Če bi se pojavili ukrepi, prvenstva ne bi odpovedali, ampak bi bilo to prestavljeno. Več v tem trenutku ne znamo povedati. Pripravljamo vse mogoče scenarije. Priprave na prvenstvo so sicer normalne. Čakamo, kakšna bodo priporočila in navodila pristojnih organov Republike Slovenije," je sporočil Tomi Trbovc, ki je pri OC Planica zadolžen za stike z javnostjo.

Zaradi vsega je, razumljivo, obsedno stanje, saj nihče ne ve, kaj se bo v resnici zgodilo. Organizator lahko finančno tvega, če pripravi vse potrebno, nato pa zaradi prihoda virusa vse pade v vodo.

Za zdaj se priprave nadaljujejo in poskušajo nadzirati stroške. Tako so se odločili, da bodo tribune začeli postavljeni teden pozneje, kot je bilo mišljeno. Nekoliko so spremenili tok priprave.

Prevc na letališčih uporablja masko

"En teden je še časa, da bi lahko zadrževali pripravo, potem moramo delati, sicer ne bo vse pripravljeno do prvenstva. Od dva do tri tedne časa potrebujemo, da vse uredimo," poudarja Trbovc.

Če bi se uresničil črni scenarij, Planica ne bi ostala brez svetovnega prvenstva v poletih, ampak bi ga najverjetneje prestavili na prihodnje leto.

Slovenski skakalci bodo prav zaradi nevarnosti koronavirusa nekoliko spremenili pot. Ta konec tedna jih namreč čaka tekma na Finskem, nato pa se bodo odpotovali neposredno na norveško turnejo RAW Air in se ne bodo vračali v domovino, kot je to praksa.

Nekateri skakalci so se že odločili za preventivo in med njimi je tudi najizkušenejši Peter Prevc. "Na letališčih se mi zdi prav, čeprav ne vem, ali je pretirano ali ne, da nosim masko. Na Japonskem sem jih kupil veliko, tako da jih imam doma," pravi Prevc, ki ne želi razmišljati, da prvenstva ne bi bilo: "To bi pomenilo, da je konec sezone v Skandinaviji, kar bi bilo drugače kot v Planici. Virus je nov, ne ve se, kako ukrepati, kako grozovit je. Ne moreš reči, ali je kaj pretirano ali ne."

Timi upa, da bo prvenstvo, saj ima za Planico cilj

Glavni trener Gorazd Bertoncelj je dobil skupaj z reprezentanti že pred odhodom na Japonsko navodila, kako se preventivno zaščititi, zato so si kupili maske in razkužila, ki jih uporabljajo na letališčih. "Odločitev bi bila zelo težka, če ne celo tragična, če prvenstva ne bi bilo. A tako je v življenju. Upam, da se to ne bo zgodilo," poudarja prvi mož stroke.

Foto: Sportida

Na svetovnem prvenstvu si veliko obetata naša mlada letalca Domen Prevc in Timi Zajc. Zadnji se je na letalnici na Kulmu izkazal z dvema uvrstitvama na zmagovalni oder. " Škoda bi bilo, če ga ne bi bilo. Veselim se ga. Domača tekma je in še medalje so v igri. Letos sem dokazal, da sem na letalnici zelo močan. V Planici imam manjši cilj," je povedal Timi, Domen pa je ob tem dodal: "Ni v mojih rokah, kaj bodo naredili. Bomo videli, kaj bo. Prilagodili se bomo. Strokovnjaki bodo vedeli, kaj narediti. Upam, da se bodo stvari tako umirile, da bomo poskusili izpeljati svetovno prvenstvo v Planici."