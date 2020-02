Zaradi koronavirusa bo pogled na tribune na derbiju med Juventusom in Interjem žalosten

Izredne razmere zaradi koronovirusa so najbolj prizadele nogometne tekme. Italijanska nogometna zveza je skupaj z ministrstvom za zdravje sprejela odločitev, v skladu s katero bodo nogometne tekme italijanske serie A v deželah na severu Italije izpeljali pred za gledalce zaprtimi tribunami.

Ukrep se nanaša na tri najbolj prizadete dežele Lombardijo, Benečijo in Piemont ter tudi Furlanijo-Julijsko krajino na meji s Slovenijo, Ligurijo in Emilijo-Romanjo. Brez navzočnosti javnosti bodo tako tekme serie A Udinese - Fiorentina, Milan - Genoa, Parma - Spal, Sassuolo - Brescia, Sampdoria - Verona in tudi derbi med vodilnim Juventusom in Interjem iz Milana.

V Neaplju pred polnimi tribunami, na San Siru brez gledalcev

Gennaro Gatusso je z Napolijem dobil šest od zadnjih sedmih tekem, proti Barceloni pa bo računal na pomoč glasnega občinstva. Foto: Reuters Za zdaj kaže, da bo današnja tekma lige prvakov v Neaplju, ki leži precej daleč na jugu polotoka ter precej stran od žarišč bolezni, med tamkajšnjim Napolijem in Barcelono potekala brez posebnih zadržkov. So pa vse člane gostujoče zasedbe iz Katalonije ob prihodu na neapeljsko letališče Capodichino pregledali z merilcem telesne temperature.

Četrtkova povratna tekma šestnajstine finala evropske lige v Milanu med milanskim Interjem in Ludogorcem bo v skladu s priporočili Evropske nogometne zveze (Uefa) in zdravstvenih oblasti dežele Lombardija zaradi ukrepov za zajezitev izbruha nevarne okužbe izpeljana brez navzočnosti gledalcev na tribunah.

Vodstvo italijanske nogometne lige sporeda serie A za ta konec tedna sicer še ni dokončno potrdilo, prav tako še ni znano, kdaj bodo odigrali štiri prvenstvene tekme, ki so jih zaradi virusa covid-19 odpovedali minuli konec tedna. Zaradi izbruha nalezljive in nevarne bolezni so že prestavili tekme nižjih italijanskih lig serie B in C.