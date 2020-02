Slovenski nogometaš v Italiji: Strah nas je, v glavah nismo več isti

34-letni Gorenjec je v dresu članske izbrane vrste zbral pet nastopov. Foto: Vid Ponikvar Ni več med najmlajšimi nogometaši. V življenju je izkusil že marsikaj, zaigral petkrat tudi za člansko slovensko reprezentanco. Siniša Anđelković v Italiji nastopa vse od leta 2011, a kaj takšnega, čemur je priča v zadnjih dneh, še ni doživel. Dogajanje ga spominja na prizore iz kakšnega filma, v katerem igra osrednjo negativno vlogo skrivnostni virus, ki jemlje življenja in seje strah med ljudmi.

''Res ni prijetno. Vsak dan, ko pridem domov, se uležem na kavč in razmišljam o koronavirusu, ki se vsak dan širi na drugem koncu Italije. Tega, kje bo novo žarišče, ne moreš vedeti. Zato te je strah in si najraje le doma. Potem prižgeš televizijo, zamenjaš kanal, pa venomer poslušaš le o koronavirusu. Zaradi tega me že boli hrbet. Doma sem cele dneve. Hvala bogu, da imamo vsaj še treninge,'' je iz Padove, kjer v deželi Benečiji zaradi koronavirusa vladajo izredne razmere, potožil dolgoletni slovenski nogometni legionar.

Ko se je začel koronavirus začel širiti tudi po Apeninskem polotoku, se je v Italiji marsikaj obrnilo na glavo. Začele so se odpovedovati javne prireditve, med njimi tudi glasbeni koncerti kot tudi športne tekme, na ulicah je bistveno manj ljudi, šole so začasno zaprle vrata … Tako je v nedeljo brez načrtovane tekme v tretji italijanski ligi ostal tudi Anđelković.

Na policah v trgovinah manj testenin

Zaradi koronavirusa vse več Italijanov nosi zaščitne zdravstvene maske. Foto: Reuters

''Okrog polnoči v soboto smo prejeli sporočilo, da bo tekma verjetno odpadla, ob 10. uri dopoldan v nedeljo je sledila potrditev. Vse tekme na tem delu Italije so bile odpovedane, še huje pa je v Lombardiji, pri Milanu in Bergamu. Koronavirus se širi, vsi se bojimo. Nov primer so zaznali celo blizu italijanske Gorice,'' je v skrbeh nekdanji slovenski reprezentant, ki v zadnjih dneh v Padovi in njeni okolici zaznava nove navade ljudi.

''Nevarno je, vedno več ljudi hodi naokrog v zaščitnih maskah, ali pa imajo okrog obraza oviti šal. Tega je vedno več. Ulice so vse bolj prazne, v trgovinah in restavracijah ni več toliko ljudi. Na veliko se prodajajo razkužila za roke in maske za obraz, ponekod je po policah opaziti, da zmanjkuje testenin. Te se kupujejo na veliko.''

Italijani v zadnjih dnevih na veliko nakupujejo hrano. Foto: Guliver/Getty Images

V klubu so mu svetovali, naj se ne zadržuje po trgovinah, večjih trgovskih centrih ali restavracijah, hkrati pa naj poskrbi za večjo zalogo hrane in je doma.'' Tega se držim. S hrvaškim soigralcem Antonom Krešićem se izmenjujeva v kuharskih nalogah. Dostava hrane ne pride v poštev,'' se drži klubskih navodil.

Na trening brez dodatnih ukrepov

Edino masko, ki je nosil v Italiji, je bila zaščitna maska pri Palermu. Kar nekaj let pred širitvijo koronavirusa na Apeninskem polotoku. Foto: Guliver/Getty Images Klubski zdravnik je igralcem Padove pojasnil, da je koronavirus podoben vrsti gripe, prehlada, ki stori veliko hudega zlasti starejšim ljudem s slabšim imunskim sistemom. ''Pojavi se problem z dihali. Podobno kot pri gripi, zaradi katere umirajo ljudje po vsem svetu, a to ne pride toliko v javnost. Zdaj, ko se je koronavirus tako razširil in se ve, da je nalezljiv, je drugače,'' sporoča branilec Padove, ki kljub izrednim razmeram na tem delu severa Italije vsakodnevno trenira.

''Ko smo v nedeljo izvedeli, da je odpovedana tekma, smo imeli na stadionu trening. Tako bo tudi danes. Poleg nas trenirajo tudi igralci ragbija. Ko pridemo na trening, ne vladajo kakšni posebni ukrepi. Da bi nam neprestano merili telesno temperaturo ali kaj drugega? Ne. Treniramo povsem normalno, vsi nogometaši smo zdravi,'' zagotavlja Anđelković, ki je pred odhodom v Italiji največjo slavo v domovini požel kot branilec Maribora. Pripravljajo se na sredino gostovanje v Ravenni, čeprav je tekma za zdaj vprašljiva.

Zaznati je določen preplah

Opaža, da je stanje med ljudmi vse prej kot sproščeno. Prisoten je velik strah, zlasti zaradi tega, ker je virus tako nepredvidljiv in se še ne ve točno, kako dolga je inkubacijska doba po okužbi z njim. ''S soigralci se pogovarjamo le še o koronavirusu. Ni več nogometnih tem. Nekateri tujci so poslali družinske člane domov. Meni tega ni potrebno, saj sem v Italiji sam, družina pa je v Sloveniji, saj sin obiskuje prvi razred osnovne šole,'' ima Anđelković skrb manj, ker živi v Italiji sam, od družine pa ga loči le poltretja ura vožnje po avtocesti.

V italijanskih lekarnah je veliko povpraševanje po razkužilih in zaščitnih maskah. Foto: Guliver/Getty Images

Padova je priljubljena destinacija med turisti. Ima veliko kulturno-zgodovinskih znamenitosti. ''Govorili so o tem, da v Padovo ne spuščajo več toliko turistov, a sem jih v nedeljo v središču opazil kar veliko. Se pa ljudje večinoma gibljejo z maskami. Sam se zadržujem le doma. Po opravljenem treningu grem domov in ne hodim po ulicah. Pa še nekaj je. Ko spremljam medije, vidim, da je zaznati že določen preplah na nekaterih letališčih, pa podzemnih železnicah v nekaterih mestih. Zdravniki nas po drugi strani mirijo, da vendarle ne bi smeli biti tako prestrašeni,'' vneto spremlja kaotične razmere v Italiji, kjer prevladujejo takšne in drugačne informacije, katerih skupni imenovalec je strah.

Sploh ne razmišljajo o tekmah

V nedeljo je brez tekem ostalo veliko slovenskih nogometašev v Italiji. Tudi Jasmin Kurtić (Parma), nekdanji soigralec Anđelkovića pri Palermu. Foto: Guliver/Getty Images Klub jih redno obvešča o novicah. Čeprav številni meščani hodijo po Padovi le še z maskami, jim jih klub ni dal niti predpisal, naj jih nosijo. ''Zdravniki so nam rekli, da je vseeno, če jo nosiš po ulici. Da pride prav le takrat, če greš v kakšen prostor, kjer se zadržuje ogromno ljudi. Denimo v trgovino, kamor pa več ne zahajam,'' je pojasnil Kranjčan.

Konec prejšnjega tedna je bilo odpovedanih ogromno tekem, v nedeljo so tako brez njih ostali tudi dobri Andjelkovićevi znanci Josip Iličić, Jasmin Kurtić, Valter Birsa in Samir Handanović, kar je dodatna težava za vodstvo tekmovanj. Spomladi namreč primanjkuje dodatnih terminov, ker se bodo lige zaradi letošnjega evropskega prvenstva, od katerega pričakuje Italija, ki je blestela v kvalifikacijah, veliko (igralo se bo tudi v Rimu).

Siniša Anđelković si je pri Mariboru delil slačilnico tudi z Josipom Iličićem in Arminom Bačinovićem, s katerim se je pozneje družil tudi v Palermu. Foto: Marjan Kelner/Sportida

''Zdravje je na prvem mestu. Igralci sploh ne razmišljamo o tekmah. Strah nas je, v glavah nismo več isti. Vse skupaj je nekaj novega, vedno več je preplašenih ljudi," nam je iz prve roke predstavil dogajanje iz Benečije, kjer vladajo izredne razmere. Srčno upa, da se bo stanje izboljšalo in bodo našli zdravstveno rešitev za virus, ki je po svetu vzel že ogromno življenj, in se nahaja v neposredni bližini Slovenije.

Kitajcem v Padovi se godi krivica V Padovi živi velika kitajska skupnost. ''Največ jih živi v bližini železniške postaje. Nekateri so mestni redarji, imajo veliko frizerskih salonov in čistilnih servisov. Godi se jim krivica, saj zdaj ljudje gledajo na njih z drugačnimi očmi, čeprav so bili verjetno ves čas v Italiji in niso mogli prinesti okužbe iz Azije v Evropo,'' pojasnjuje 34-letni branilec na delu v Italiji.

Strah pred širitvijo koronavirusa je tako prisoten, da Italijani več ne nakupujejo v trgovinskih centrih brez zaščitnih mask. Foto: Guliver/Getty Images