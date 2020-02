Šporarju se je posrečilo, Slovenci v Evropi zadevajo kot za stavo #video

Vratarja:

Vid Belec (Apoel Nikozija) Ciper, 1. liga Pafos : APOEL 2:0 (nedelja) Branil je vso tekmo in moral čestitati rojaku Matiji Široku, ki nastopa za Pafos, za zmago. Apoel, branilec naslova, za vodilnim Anorthosisom na Cipru še naprej zaostaja pet točk.

Jan Oblak (Atletico Madrid) Španija, 1. liga Atletico Madrid - Villarreal, 21.00 (nedelja) Škofjeločan bo v nedeljo zvečer naskakoval jubilejni rekord španskega prvenstva. Če bo zadržal mrežo nedotaknjeno, bo to storil že stotič, odkar brani za Atletico, in postal prvi tuji vratar, ki mu je to uspelo v zgodovini la lige. Rdeče-beli bodo nastopili prvič po veliki zmagi nad evropskim prvakom Liverpoolom v ligi prvakov. Slovenski reprezentančni vratar se poteguje za že peto zaporedno priznanje zamora, kar ni uspelo še nobenemu čuvaju mreže v zgodovini španskega prvenstva. V tej sezoni je bil dolgo časa v vodstvu, nato pa ga je prehitel Thibaut Courtois (Real Madrid). Prednost Belgijca je zelo tesna (16 proti 17).

Branilci:

Jure Balkovec (Empoli) Italija, 2. liga Perugia - Empoli, 21.00 (ponedeljek) Empoli bo napadal četrto zaporedno zmago v tej sezoni.

Miha Blažič (Ferencvaroš) Madžarska, 1. liga Mezokovesd-Zsory : Ferencvaroš 3:0 (sobota) Odigral je vso tekmo in doživel šele drugi poraz v tej sezoni. Ferencvarošu, ki na Madžarskem brani naslov prvaka, še vedno kaže odlično. Na prvem mestu ima tri točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem Fehervarjem in kar dve odigrani tekmi manj.

Bojan Jokić (Ufa) Rusija, 1. liga Prvenstvo se nadaljuje 1. marca. Ufa je prezimila na sedmem mestu.

Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Piast Gliwice : Cracovia Krakov 1:0 (sobota) Odigral je vso tekmo, Piast je skočil na peto mesto.

Miha Mevlja (Soči) Rusija, 1. liga Prvenstvo se nadaljuje 1. marca. Soči je prezimil na zadnjem mestu.

Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) Hrvaška, 1. liga Dinamo Zagreb : Inter Zaprešić 3:2 (nedelja) Za dvoboj z Interjem, pri katerem sta igrata dva slovenska nogometaša (Žiga Frelih in Matija Rom), ni kandidiral, saj je v zadnjem nastopu prejel rdeči karton. Dinamo ima po novi zmagi pred drugouvrščenim Hajdukom 12 točk prednosti. Stojanović je pred kratkim pogodbo z najboljšim hrvaškim klubom podaljšal do leta 2024.

Aljaž Struna (Houston Dynamo) Liga MLS (ZDA/Kanada) Prvenstvo se bo začelo 29. februarja. Houston je prejšnjo sezono končal na desetem mestu zahodne konference v ligi MLS in ostal brez končnice.

Vezisti:

Jaka Bijol (CSKA Moskva) Rusija, 1. liga Prvenstvo se nadaljuje 1. marca. CSKA je prezimil na četrtem mestu.

Adam Gnezda Čerin (Nürnberg) Nemčija, 2. liga Nürnberg : Darmstadt 1:2 (nedelja) Ni igral, ostal je na klopi. Slovenski reprezentant ne more biti zadovoljen z minutažo pri Nürnbergu, saj je po prihodu iz Domžal zaigral le na štirih tekmah in na igrišču prebil 71 minut.

Domen Črnigoj (Lugano) Švica, 1. liga Lugano : Sion 0:0 (nedelja) Zaradi zdravstvenih težav ni kandidiral za tekmo.

Josip Iličić (Atalanta) Italija, 1. liga Atalanta - Sassuolo, (nedelja) - dvoboj prestavljen V sredo je navdušil proti Valencii in postal prvi Slovenec, ki je dosegel zadetek v izločilnem delu lige prvakov. Blesti tudi v italijanskem prvenstvu. Četrtouvrščena Atalanta je v tej sezoni dosegla kar 63 zadetkov, z naskokom največ od vseh klubov, od tega jih je izkušeni slovenski velemojster dal že 14 in je četrti najboljši strelec tekmovanja. V nedeljo naj bi začel dvoboj na klopi in ujel malce prepotrebnega počitka, a je dvoboj zaradi strahu pred širitvijo koronavirusa na Apeninskem polotoku prestavljen.

Rene Krhin (Nantes) Francija, 1. liga Marseille : Nantes 1:3 (sobota) V igro je vstopil v 89. minuti, ko je bil rezultat 2:1 za goste. Nantes je prekinil rezultatsko krizo v francoskem prvenstvu, kjer je pred gostovanjem pri Marseillu v zadnjih šestih srečanjih osvojil le dve točki in padel na 12. mesto. Tokrat je presenetil drugouvrščeni klub francoskega prvenstva.

Jasmin Kurtić (Parma) Italija, 1. liga Torino - Parma (nedelja), dvoboj prestavljen Belokranjec bi moral v nedeljo s Parmo, ki je v prvenstvu na zelo solidnem sedmem mestu, gostovati v Torinu, a je dvoboj zaradi strahu pred širitvijo koronavirusa prestavljen.

Žan Majer (Lecce) Italija, 1. liga Roma : Lecce 4:0 (nedelja) V prejšnjem krogu je dočakal strelski prvenec v serie A, tokrat je z Leccejem doživel hud poraz na Olimpijskem stadionu v Rimu. Odigral je 66 minut in zapustil igrišče pri zaostanku z 0:2.

Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga Hartberg : Rapid Dunaj 2:2 (nedelja) Odigral je vso tekmo. V 45. minuti je Hartbergu z zadetkom zagotovil izenačenje na 1:1 (ogled videa spodaj), nato v 61. minuti prejel rumeni karton, v 74. minuti pa izvedel kot in prispeval podajo za drugi zadetek Hartberga (2:1). V tej sezoni je dosegel šest zadetkov. Njegov rojak Dejan Petrović je prvič, odkar se je iz Kidričevega preselil v Avstrijo, odigral vso tekmo za Rapid.

Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) Ukrajina, 1. liga Dinamo Kijev : Vorskla 2:1 (sobota) Odigral je vso tekmo in v zadnji minuti z zelo atraktivnim zadetkom odločil zmagovalca (ogled videa spodaj). To je bil njegov sedmi zadetek v tej sezoni. Dinamo Kijev je jesenski del končal na drugem mestu, za vodilnim Šahtarjem, ki brani naslov, pa s tekmo več zaostaja 11 točk.

Amedej Vetrih (Rizespor) Turčija, 1. liga Rizespor - Istanbul Basaksehir, 18.00 (ponedeljek) Rizespor bo ponovno na delu šele v ponedeljek, ko ga čaka zahtevno srečanje proti turškemu podprvaku iz Istanbula.

Miha Zajc (Fenerbahče) Turčija, 1. liga Fenerbahče : Galatasaray 1:3 (nedelja) Ni igral, ostal je na klopi in spremljal veliki turški derbi, na katerem je Galatasaray prekrižal načrte njegovemu delodajalcu. Primorec je v tej sezoni zbral le tri nastope, a je vedno vstopil v igro s klopi. Nazadnje je na prvenstvu zaigral pred dobrimi štirimi meseci.

Napadalci:

Robert Berić (Chicago Fire) Liga MLS (ZDA/Kanada) Prvenstvo se bo začelo 1. marca. Krčan je v zimskem prestopnem roku zapustil francoskega prvoligaša Saint Etienne, se preselil v ZDA in oblekel dres člana lige MLS, moštva Chicago Fire. V uvodnem krogu ga 1. marca čaka gostovanje v Seattlu.

Tim Matavž (Vitesse) Nizozemska, 1. liga Vitesse : PSV 1:2 (nedelja) Odigral je vso tekmo in v 50. minuti poskrbel za vodstvo proti nekdanjemu klubu. Ogromno zaslug za njegov zadetek ima soigralec Thomas Buitink, ki je presenetil branilca PSV Daniela Schwaaba in mu na robu kazenskega prostora ukradel žogo. Dokopal se jo je Primorec in zanesljivo premagal vratarja (ogled videa spodaj). Gostom je v nadaljevanju srečanja vendarle uspel preobrat, tako da so zmagali z 2:1. Primorec je v tej sezoni dosegel že 11 zadetkov. Tako je petič v karieri v eni sezoni na Nizozemskem zadel v polno vsaj desetkrat. Dvakrat mu je to uspelo v dresu Groningena, dvakrat prav za PSV Eindhoven, zdaj pa še prvič za Vitesse. Skupno je na tekmah nizozemskega prvenstva dosegel že 98 zadetkov.

Andraž Šporar (Sporting Lizbona) Portugalska, 1. liga Sporting Lizbona : Boavista 2:0 (nedelja) V četrtek je dosegel prvi zadetek v dresu Sportinga, ko je zadel v polno na tekmi lige Europa, tri dni pozneje pa je dosegel nov mejnik še na tekmi portugalskega prvenstva. Prvič, odkar se dokazuje pri lizbonskem velikanu, je zadel v polno na dvoboju, ki šteje za točke. Proti Boavisti je odigral 73 minut in se v 13. minuti razveselil prvenca v prvenstvu, ko je z bližine matiral Heltona Leiteja (ogled videa spodaj) in popeljal Sporting v vodstvo z 1:0. Za prvi gol v portugalskem prvenstvu je tako potreboval 358 minut, z dvema zaporednima tekmama, na katerih se je vpisal med strelce (proti Istanbulu Basaksehirju in Boavisti), pa je dokazal, da je ogrel strelski motor, s katerim je v letu 2019 navduševal pri Slovanu iz Bratislave.