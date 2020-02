Velik skalp Rožmana, ki je na Hrvaškem izločil nedotakljivi Dinamo

Pretekli konec tedna je z Rijeko odigral prvo tekmo v letu 2020 in v prvenstvu izgubil proti zagrebški Lokomotivi z 1:2, danes pa je Simon Rožman z Rečani pripravil prvovrstno presenečenje in iz pokalnega tekmovanja izločil Dinamo, ki poraza na domačih tleh ni poznal 14 tekem in je v prvenstvu na dobri poti, da obrani naslov. Po 20 odigranih tekmah ima namreč 12 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem in 16 točk prednosti pred Rijeko, ki je na četrtem mestu.

Tekma na Rujevici je bila zaradi močnega vetra, ki danes piha na Reki, na meji regularnosti, v za igro nogometa skoraj nemogočih razmerah pa so se bolje znašli nogometaši Rijeke. Odločilni trenutek je padel v 16. minuti, ko je z glavo zadel Antonio Čolak.

Simon Rožman: Treba se je bilo prilagoditi razmeram

"Čestitke igralcem, saj so v tekmo vložili vso energijo, ki so jo imeli. V pravem trenutku smo zabili gol in se borili eden za drugega v zares težkih pogojih. To nam je manjkalo pred nekaj dnevi. Res je, da pogoji za igro niso bili najboljši, ampak treba se je bilo prilagoditi nanje, zato čestitam fantom," je po tekmi povedal Simon Rožman, ki se je Dinamu, udeležencu lige prvakov v tej sezoni, tako na najlepši možen način maščeval za debakel, ki ga je proti Zagrebčanom na istem štadionu doživel pred malo manj kot tremi meseci. Novembra lani je namreč Dinamo v 15. prvenstvenem krogu na Rujevici zmagal kar s 5:0, potem ko je pred navijači Rijeke že po polovici prvega polčasa vodil s 4:0.

Nenad Bjelica je izgubil možnost, da bi v tej sezoni z Dinamom osvojil dvojno krono. Foto: Sportida

Nenad Bijelica: Vse, samo nogomet ne

"Zaslužena zmaga Rijeke, ki je naredila eno napako manj kot mi. To je bilo vse, samo nogomet ne, ampak očitno je bila tekma regularna. To ni alibi. Rijeka si zasluži vse čestitke," po tekmi mimo razmer, ki so vladale na igrišču, ni mogel niti Nenad Bjelica, trener Dinama, pri katerem je bil slovenski reprezentant Petar Stojanović na igrišču od prve do zadnje minute.

Rožmanov tokratni skalp je bržčas največji, odkar je oktobra lani sedel na klop Rijeke, verjetno še večji od tistega, ki mu je uspel na prvi lanskoletni decembrski dan, ko je v prvenstvenem derbiju na Poljudu v Splitu Hajduk odpihnil s 4:0.

Rijeka, sicer branilka pokalnega naslova, do katerega jo je v prejšnji sezoni popeljal nekdanji trener Olimpije Igor Bišćan, se bo v polfinalu pokala pomerila z Osijekom, po izpadu Hajduka, ki je izpadel že v osmini finala, pa ima odprto pot do novega naslova. V drugem polfinalu se bosta med seboj udarila zagrebška Lokomotiva in Slaven iz Koprivnice.