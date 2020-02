Josip Iličić se ne ustavlja. Z novim golom je poskrbel za rekord. #video

Še drugič zapored je za Nantes igral od prve do zadnje minute in vpisal peti prvenstveni nastop sezone, a s soigralci doživel še tretji poraz v nizu. In to na kakšen način! Nantes je pri Rennesu dvakrat vodil, z 1:0 in z 2:1, bil v vodstvu še do konca rednega dela tekme, potem pa prejel izenačujoči gol v 95. in še enega v 97. minuti ter ostal praznih rok. Kanarčki so zapravili lepo priložnost. Če bi zmagali, bi skočili na nepričakovano visoko četrto mesto.