Produkt celjske šole nogometa Denis Popović je v Sloveniji prve prvoligaške minute odigral v Celju, se nato preselil v Koper in leta 2013 prestopil v Grčijo (Panthrakikos). Od tam ga je pot vodila na Poljsko. Najprej v drugo ligo (Tychy, Olimpia Grudzadz), od koder se je z dobrimi igrami prebil do tamkajšnjega prvoligaškega tekmovanja in pogodbe z velikanom Wislo iz Krakova. V začetku leta 2017 je nov izziv našel v Rusiji in takratnem tamkajšnjem drugoligašu Orenburgu. Bil je eden njegovih najboljših posameznikov in tudi eden ključnih akterjev pri njegovem preboju med rusko nogometno elito, v kateri je potem tudi zaigral.

Julija lani se je iz Orenburga, za katerega je igral dve sezoni in na 55 tekmah vknjižil 13 zadetkov, preselil v Zürich, od katerega se po 12 tekmah (dve asistenci) poslavlja.

Tridesetletnik se vrača v Rusijo, kjer bo znova igral med elitno druščino, a tokrat bo nosil dres kluba Krila Sovjetov Samara, ki zaseda predzadnje, 15. mesto ruske premier lige, trenira pa ga Črnogorec Miodrag Božović.

Денис Попович стал игроком "Крыльев Советов"https://t.co/srtGgbO2ia — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 2, 2020

Rusko elitno ligo dobro pozna. Foto: Getty Images

Spremljali so ga že pri Orenburgu

"Denis Popović je našo pozornosti pritegnil že v Orenburgu, gre za nogometaša, ki na igrišču trdo dela. V svoji vrsti si ga je želelo več klubov, zato smo veseli, da se je prav nam uspelo dogovoriti z njim. Dobro pozna rusko prvenstvo, kar je prav tako pomembno," je za uradno spletno stran kluba povedal generalni direktor Vitalij Šaškov.

Popović, ki je junija lani debitiral v slovenski reprezentanci, in vodstvo ruskega kolektiva sta se dogovorila za 2,5-letno sodelovanje.

Rusko prvenstvo se bo nadaljevalo 28. februarja.

