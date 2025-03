S Slavišo Stojanovićem ni šale. Dela se naporno, igralci polni hvale na njegov račun.

Med reprezentančnim premorom je v Kopru zapihal drugačen veter. Vodenje kanarčkov je prevzel Slaviša Stojanović. Nekdanji slovenski selektor in strateg, ki je v bogati trenerski karieri dosegal odmevne uspehe tako doma kot tudi v tujini, bo na vročem stolčku na Bonifiki debitiral v soboto proti Muri. To bo njegova prva tekma v 1. SNL po letu 2009, spoznavni treningi z ekipo pa so bili zelo naporni. To nam je potrdil tudi Denis Popović, poln hvale na račun dela Stojanovića, s katerim je pred več leti sodeloval že v knežjem mestu.

Slaviša Stojanović je sklenil sodelovanje s Koprom do konca prihodnje sezone. Foto: FC Koper Vodstvo Kopra je prepričano, da bi lahko sodelovanje z novim trenerjem Slavišo Stojanovićem obrodilo konkretne sadove in bi si kanarčki zagotovili tako želeno vstopnico za Evropo. To si lahko priigrajo tako v prvenstvu kot tudi pokalu, kjer jim je žreb v četrtfinalu ponudil relativno ugodnega tekmeca, saj bodo gostovali pri drugoligašu v Slovenski Bistrici. Pred 55-letnim Ljubljančanom, ki se tako po dolgem času vrača v 1. SNL, so tako še kako pestri spomladanski meseci, v katerih bo skušal popeljati Koper v Evropo.

Vodenje kanarčkov je uradno prevzel pred tednom dni, s klubom pa ima dolgoročne načrte, saj je sklenil pogodbo do konca prihodnje sezone. "Za nami je teden dni dela. Opravili smo veliko število treningov. Bili so relativno naporni, a so se nogometaši na vse skupaj dobro odzvali. Kako sprejemajo vse to, bo najbolje, da vprašate kar njih," je povedal Stojanović za klubsko stran. Koprčane, ki so med reprezentančno akcijo pogrešali mladega reprezentanta Sandra Jovanovića in reprezentanta Liberije Marka Pabaija, je že prvič vodil.

Koprčane čaka v soboto nadaljevanje 1. SNL. V Bonifiko prihaja Mura, na trenerskem položaju pa bo debitiral Slaviša Stojanović. Foto: Jure Banfi

Na prijateljskem obračunu v Benetkah je premagal italijanskega prvoligaša Venezio (4:2), ki je podobno kot Koper pogrešala nemalo reprezentantov. "Tekma v Benetkah je bila dokaj solidna. To je bila težka in dobra preizkušnja, po kateri smo videli, kje smo v tem trenutku in kaj moramo popraviti," je povratnik na slovensko prvoligaško sceno dobil vpogled v trenutne zmožnosti in potenciale koprske zasedbe, ki jo želi popeljati v Evropo.

Popović: Vidi se, da ima evropski način treningov

Denis Popović se bo po koncu sezone odločil, ali bo še nadaljeval igranje nogometa ali bo sklenil kariero. Foto: Aleš Fevžer Pa so uvodni treningi Kopra resnično naporni za igralce? O tem smo povprašali enega najbolj izkušenih, nekdanjega reprezentanta Denisa Popovića. "Res je. Bilo je resnično naporno. Bil je tudi zadnji čas, da čimbolj spozna ekipo in dvigne ritem treninga, saj prihaja zgoščen ritem tekem, ki si bodo sledile vsako soboto in sredo," nam je zaupal 35-letni Celjan, ki bi ga lahko nogometna kariera povezala s Stojanovićem na zares nenavaden način. "Bil je moj prvi trener pri članih v Celju. Moja kariera se je začela z njim in kot je videti, se bo mogoče tudi končala," je vesel, da lahko znova sodeluje z enim najbolj cenjenih slovenskih nogometnih trenerjev.

"Odličen trener je. Na treningih vlada krasno vzdušje. Dela se zelo naporno. Vidi se, da ima drugačen način treningov, nek evropski, kar je v tujini tudi normalno," ima na račun novega trenerja zgolj pohvale. "Če bo na tekmi z Muro takšen pristop, kot ga imamo na zadnjih treningih, se nimamo ničesar za bati," trdno verjame v sobotno zmago nad Muro.

Stojanović: Tekma z Muro je povsem druga dimenzija

Koper je trenutno na četrtem mestu. Šestouvrščena Mura za njim s tekmo več zaostaja osem točk. Foto: FC Koper Kako je svet resnično majhen, dokazuje tudi podatek o tem, da je Stojanović nazadnje vodil klub na tekmi 1. SNL 23. maja 2009, ko je v zadnjem krogu s Celjem doma izgubil prav proti Kopru, zdajšnjem delodajalcu. Takrat so kanarčki v knežjem mestu – zanje je v tisti sezoni igral tudi zdajšnji športni direktor Ivica Guberac – zmagali z 2:1. Kmalu po koncu omenjene sezone se je v Celje vrnil Denis Popović, ki je v sezoni 2008/09 nabiral izkušnje kot nogometaš Celjanov na posoji pri Šentjurju.

Koper bo tako v soboto gostil Muro, ki jo vodi Matjaž Kek mlajši. Stojanović se zaveda, da bo ta tekma nekaj povsem drugačnega in bolj stresnega od tistega, s čimer je imel opravka na prijateljski tekmi z Venezio. "Tekma z Muro je povsem druga dimenzija. To je domače prvenstvo, igra se za točke. Igramo proti ekipi, ki je disciplinirana, odgovorna in kompaktna, v zadnjem času pa igra dobro. Zato nas brez dvoma čaka zahtevna preizkušnja, saj ima Mura v svojih vrstah nekaj dobrih, kakovostnih igralcev, tako da bomo morali biti maksimalno pozorni," se Stojanović zaveda, da ob svojem krstnem nastopu na trenerskem stolčku Kopra ne bo imel lahkega dela.

Državne naslove je v klubskem naslovu osvajal tako v domovini (Domžale) kot tudi tujini (Crvene zvezda). Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Pri delu mu kot pomočnik pomaga nekdanji črnogorski reprezentant Savo Pavićević, s katerim sta pred dobrim desetletjem sodelovala pri Crveni zvezdi. Stojanović je bil takrat trener, Pavićević pa še igralec, rdeče-belim pa je uspel imeniten uspeh, saj so kljub finančnim težavah prekinili dolgoletno dominacijo Partizana in postali srbski prvaki. Bo zdaj Stojanović uresničil še želje vodstva Kopra in kanarčke po lanskem neuspehu, ko jim je pet minut pred dvanajsto nastop v Evropi preprečil Bravo, vrnil na evropski zemljevid?