Nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović (2011 - 2012), ki se je pred dvema desetletjema proslavil kot trener Domžal, je v sredo popoldne opravil prvi trening s Koprom, v soboto pa ga čaka pripravljalna tekma proti Venezii, so potrdili odgovorni pri klubu. Koper se je šestega marca po prvenstvenem remiju s Primorjem v Ajdovščini razšel z Oliverjem Bogatinovom.

Nadomestil ga je torej Stojanović, izkušeni nogometni strokovnjak, ki je v karieri nogomet igral kot branilec, po koncu kariere leta 2001 pa se je v številnih klubih po Sloveniji in po svetu preizkusil še kot trener. Največ uspeha je požel kot trener Domžal, s katerimi je v letih 2007 in 2008 osvojil naslov državnega prvaka, leta 2007 je v finalu superpokala z 2:1 ugnal prav Koper. Tedaj je lovoriko klubu ob Kamniški Bistrici prinesel Luka Žinko. Uspešen je bil tudi v tujini, predvsem v Srbiji, kjer je s Crveno zvezdo leta 2014 osvojil tamkajšnjo superligo. Pred dvema letoma je eno sezono opravljal vlogo svetovalca v NK Domžale.

Med letoma 2011 in 2012 je bil tudi selektor slovenske nogometne reprezentance, ki jo je vodil na devetih tekmah. Ekipa je pod njegovim vodstvom dvakrat zmagala, dvakrat remizirala in petkrat izgubila. Zadnjič je Slovence vodil 14. novembra 2012 v Skopju, kjer je bila s 3:2 boljša izbrana vrsta Severne Makedonije. Med letoma 2019 in 2020 je vodil tudi člansko reprezentanco Latvije. Nazadnje je Stojanović kot trener deloval v Bolgariji, kjer je vodil Levski iz Sofije. Koprčane bo vodil do konca naslednje sezone slovenske prve lige.

Koper po 26. krogih zaseda četrto mesto z 41 točkami, 16 manj od vodilne Olimpije.