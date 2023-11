Spotkast s Slavišo Stojanovićem: Marsikdo na Balkanu se zamisli, ko vidi, kaj uspeva Sloveniji

Dober teden po odmevnem uspehu slovenske nogometne reprezentance, uvrstitvi na evropsko prvenstvo, smo pred mikrofon Spotkasta, Siolovega podkasta, povabili Slavišo Stojanovića. Z nogometnim strategom, ki bo prihodnji teden dopolnil 54 let, smo se dotaknili številnih tem. Sprehodili smo se skozi njegovo kariero, polno uspehov in lovorik, a tudi stresnih prigod in negativizma, kar ga boli še danes. V tem je v ospredju zlasti obdobje, ko je bil selektor Slovenije. Nismo pozabili niti na njegovo ljubezen do glasbe in niti na obdobje, ko je bil še profesor športne vzgoje na ljubljanskih šolah. Kaj pa počne danes? Več v Spotkastu.