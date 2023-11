Spotkast z Niko Kovač: Vlada naj izpolni obljube!

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je prva gostja nove Siolove ponudbe vsebin – podkasta, ki smo ga poimenovali Spotkast. Sicer že Siolova kolumnistka, ki pri pisanju kolumn, kot je povedala, neizmerno uživa, v pogovoru pojasnjuje, zakaj je treba biti v življenju aktivist, zakaj je treba "vseskozi prevpraševati svet okoli sebe, biti oster kritik, a znati kdaj tudi pohvaliti". Brez dlake na jeziku je spregovorila o odnosu do vlade pod vodstvom Roberta Goloba in kako se z "vojsko ljubezni" sooča z izbruhi sovražnosti, ki jih je deležna z desnice, zlasti s strani bivšega premierja Janeza Janše in njegovih podpornikov.

Kot je pojasnila v Spotkastu, se ne obremenjuje preveč z ocenami "kritikov", da je "politična aktivistka". Zatrjuje, da se v strankarsko politiko ne bo podala, bo pa še naprej politično zelo aktivna.

Žaljivk na svoj račun na družbenih omrežjih že dolgo ne prebira več. Jih pa v Inštitutu 8. marec sistematično beležijo. In še vedno s cmokom v grlu opisuje, kako je bila žrtev fizičnega napada in kaj se je dogajalo po tem. Predvsem pa, zakaj se ji je to zgodilo in kdo je odgovoren za to.

Je ostra do zapuščine prejšnje desne vlade in meni, da bi bila Slovenija danes "grozna država", če bi se lanske državnozborske volitve iztekle drugače. Toda s kritikami ne skopari niti na račun aktualne vlade, ki bo morala izpolniti svoje obljube. Draginja je velik problem. Vse več ljudi je, ki s svojo plačo ne pokrijejo več življenjskih stroškov, je opozorila v Spotkastu.

Napovedala je tudi evropsko povezovanje in skupen projekt več podobnih skupin aktivistov, kot je Inštitut 8. marec. Še vedno optimistično gleda na svet in je prepričana, da ga je možno spremeniti na bolje. Nikoli ne smemo nehati verjeti in ne smemo obupovati, je prepričana. Pri tem pa se je treba medsebojno podpirati, tudi z akcijo "samo ljubezen", je med drugim še povedala v Spotkastu, novi Siolovi ponudbi video- in avdiovsebin.

