Član SDS pravnomočno obsojen zaradi groženj Inštitutu 8. marec na Twitterju

Janez Brence je pred lanskimi parlamentarnimi volitvami tvitnil, da za aktiviste, ki jih vodi Nika Kovač, že čisti dvocevko. Z Inštituta 8. marec so sporočili, da so jim iz odvetniške pisarne, ki jih je v primeru zastopala, sporočili, da so Brenceta že konec lanskega leta pravnomočno obsodili.

Kot so sporočili v Inštitutu 8. marec, je sodišče razsodilo, da je Brence "kriv, da je javno spodbujal sovraštvo, nasilje in nestrpnost, ki je temeljilo na političnem ali drugem prepričanju, in je bilo storjeno z uporabo grožnje". Zaradi kaznivega dejanja je bil kaznovan z denarno kaznijo. To naj bi se zgodilo že konec lanskega leta, zato je nekoliko nenavadno, da so v inštitutu informacijo od odvetniške pisarne prejeli šele danes.

Informacija o obsodbi Brenceta je, zanimivo, sovpadla z novico, da je ljubljansko okrajno sodišče izreklo oprostilno sodbo Ludviku Tomšiču, ki je bil obtožen kaznivega dejanja grožnje predsedniku SDS Janezu Janši. Konec februarja 2020 je na protestu v Ljubljani vpil "Ubij Janšo" in še nekaj podobnih sovražno nastrojenih parol, a je sodni izvedenec psihiatrične stroke ocenil, da je dejanja storil v trenutku neprištevnosti. Sodba še ni pravnomočna, je poročal Dnevnik.

Sodišče ugotovi, da je nekdo, ki bi moril, neprišteven. In potem mirno dovoli, da taka oseba prosto hodi naokrog.



Si predstavljate, da bi isti pozival k umoru Nike Kovač @8Marec ? Vsaj 5 let zapora.



To naj bi bilo moderno slovensko sodstvo. V resnici gre za orodje režima. https://t.co/yri7Y9VzsR — Janez Janša (@JJansaSDS) October 10, 2023

Na te informacije so se na omrežju X seveda burno odzvali predsednik SDS Janez Janša in njegovi somišljeniki.