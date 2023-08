Z Inštituta 8. marec so sporočili, da so Sloveniji na pomoč priskočili člani in članice mednarodnega gibanja Fridays for Future (Petki za prihodnost) s cele Evrope. "Ganjeni smo, da nam želijo pomagati na terenu. Ob enem pa od Evropske unije zahtevajo tudi solidarnost in pomoč. Sporočajo, da so poplave odgovornost celotne Evrope in zadevajo vsakega izmed nas," je ob njihovem prihodu dejala direktorica inštituta Nika Kovač.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je Kovačeva v torek prejela klic Luise Neubauer iz Nemčije: "V gibanju Fridays for Future smo se odločili, da pridemo v Slovenijo in pomagamo. V Slovenijo prispemo v četrtek. Znašli smo se v poletju okoljskih katastrof. Dolžnost politike je, da prisluhne mladim, ki opozarjamo na nujnost zaščite okolja. Naj to poletje ne ostane poletje katastrof, ampak postane poletje priložnosti."

Od odločevalcev zahtevajo takojšnje ukrepanje na ravni zaščite okolja

Skupina mladih članov gibanja iz Nemčije, Avstrije in Hrvaške se je že v četrtek odpravila na teren in pomagala tistim, ki so jih prizadele poplave. Na terenu bodo tudi tekom vikenda. “Sama prihajam iz avstrijske Koroške. Tudi moja domača vas je bila žrtev poplav. Kar pa sem opazila v Sloveniji, me je šokiralo. Pomagali smo ljudem, ki so ostali brez vsega. Jezna sem, ker vem, da so posledice poplav v Sloveniji hujše, ker je odločevalci na evropski ravni obravnavajo kot perifrerno državo. Vsi si zaslužimo okoljsko pravičnost," je ob prihodu v Slovenijo povedala Lena Woschitz, članica gibanja iz Avstrije, in dodala, da "okoljske katastrofe ne poznajo meja, zato moremo tudi mi ukrepati onkraj meja".

Mladi, ki prihajajo iz različnih evropskih držav, opozarjajo, da so povezana skupnost, ki je pripravljena storiti vse, da zaščiti prihodnost. “Slovenija je v času potresov Hrvaški pokazala veliko solidarnosti. Logično je, da sem danes tukaj jaz in pomagam. Hipna dejanja solidarnosti pa niso dovolj. Evropa mora zmanjšati izpuste toplogrednih plinov in emisij," je poudaril član gibanja iz Hrvaške.

Kot je še izpostavila članica gibanja iz Nemčije Luisa Neubauer so člani in članice pripravili vseevropski poziv namenjen odločevalcem, v katerem so zahtevali takojšnje ukrepanje na ravni zaščite okolja. "Potrebujemo vseevropski program zaščite okolja, ki predstavlja sistemski odziv na naravno katastrofo, ki smo ji priča v tem poletju. Evropa je dolžna zagotoviti najvišjo raven podpore državam, ki so utrpele največ škode," so zapisali v pozivu, za katerim stojijo gibanja iz 20 različnih evropskih držav.

Mladi, ki prihajajo iz različnih evropskih držav, opozarjajo, da so povezana skupnost, ki je pripravljena storiti vse, da zaščiti prihodnost. Foto: Inštitut 8. marec