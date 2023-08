Lepa gesta Tadeja Pogačarja za pomoč prizadetim v poplavah #video

Tadej Pogačar je še eden izmed mnogih slovenskih športnikov, ki bo pomagal najbolj prizadetim v zadnjih poplavah, ki so se zgodile po večjem delu Slovenije. Štiriindvajsetletni slovenski kolesar se je že takoj po cestni dirki na svetovnem prvenstvu v Glasgowu, ko je osvojil bron, spomnil na prizadete prebivalce v Sloveniji. Svoje besede pa bo spremenil tudi v dejanja, potem ko bo 23. avgusta na Kongresnem trgu v Ljubljani delil podpise in se fotografiral s svojimi navijači.

"V zadnjem tednu smo bili priča uničujočim poplavam, ki so prizadele nekatera območja naše Slovenije. Vabim vas, da se mi pridružite 23. avgusta ob 18. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer bom z veseljem delil avtograme in se fotografiral z vami. Za vsaka fotografijo in podpis bom doniral deset evrov v dobrodelne namene za odpravljanje škode in pomoč prizadetim v poplavah. Ne glede na vaše število bomo skupaj donirali najmanj deset tisoč evrov. Se že veselim srečanja z vsemi vami v Ljubljani," je zapisal Pogačar.

Tadej Pogačar bo v petek na svetovnem prvenstvu v Glasgowu lovil novo odličje, ko ga čaka še vožnja na čas. Kronometer bo gostilo mesto Stirling v bližini Glasgowa, tekmovalce pa čaka 48 kilometrov dolga trasa z nekaj krajšimi vzponi in zaključkom v klanec.

