Tadej Pogačar po brutalni nedelji še čuti noge, težak pa bo tudi kronometer #video

"Še vedno čutim noge," je po današnjem ogledu trase, na kateri bo v petek lovil novo odličje na svetovnem prvenstvu v Glasgowu, povedal slovenski kolesarski as Tadej Pogačar. V nedeljo je na brutalni, 270 kilometrov dolgi, cestni dirki osvojil bronasto odličje in bil po preizkušnji popolnoma izžet. Se je pa z odličjem že vpisal v zgodovino.

Tadej Pogačar se po izjemno zahtevni nedeljski dirki že počuti že veliko boljše, danes pa je je opravil še ogled proge za kronometer. "Še vedno čutim noge. Poskušal sem jih malo zavrteti na kolesu za kronometer, bomo videli," je danes povedal 24-letni slovenski as, ki je na cestni dirki osvojil bronasto odličje.

"Po nedeljski dirki smo bili vsi precej izmučeni, zdaj pa so priprave za kronometer v polnem teku. Jutri je še zadnji dan počitka pred dirko, takrat bom opravil še majhno aktivacijo, sicer pa bo precej miren dan za počitek," je zbranim slovenskim novinarjem v Glasgowu razlagal Pogačar.

Danes je preveril traso petkovega kronometra. "Ni lahka," je ocenil. Foto: Guliverimage

Član nadvse elitnega kluba

S tem se je vpisal v kolesarsko zgodovino. Zdaj ima namreč poleg dveh zmag na dirki vseh dirk, francoskem Touru, še medalji z olimpijskih iger in svetovnega prvenstva. Bronasto olimpijsko medaljo je osvojil leta 2021 na cestni dirki v Tokiu. S tem dosežkom je že član elitnega kluba.

V tem so le še štirje kolesarji. Ta imenitni triptih je kot prvemu uspel španski legendi Miguelu Indurainu, ki je na Touru slavil petkrat (1991, 92, 93, 94 in 95), v vožnji na čas postal svetovni prvak leta 1995 in olimpijski v Atlanti leta 1996.

Z njim se lahko pohvali še britanska legenda Bradley Wiggins, ki je Tour osvojil leta 2012, istega leta nato na olimpijskih igrah v Londonu zmagal v vožnji na čas, svetovni prvak v kronometru pa je postal leta 2014 v Ponferradi.

Po nedeljski dirki je bil povsem izčrpan, z odličjem pa se je že vpisal v zgodovino. Foto: Guliverimage

Nemec Jan Ullrich je Tour dobil leta 1997, olimpijski kolajni pa v Sydneyju leta 2000 (zlato na cestni dirki in srebro v kronometru), mavrično majico svetovnega prvaka pa je oblekel v letih 1999 in 2001.

Še zadnji iz imenitne druščine je v kenijsko-britanski as Chris Froome, štirikratni šampion francoske pentlje (2013, 15, 16, 17), nosilec bronastih olimpijskih odličij iz Londona 2012 in Ria 2016 ter bronaste medalje s svetovnega prvenstva leta 2017 v Bergnu. Vse medalje je pobral v vožnji na čas.

V petek nov izziv. "Kronometer je precej dolg, proga pa ni prav hitra."

Že v petek bo poskušal Pogačar še oplemenititi svojo zbirko dosežkov, ko se bo v lov za odličjem podal še v vožnji na čas. Kronometer bo gostilo mesto Stirling v bližini Glasgowa, tekmovalce pa čaka 48 kilometrov dolga trasa z nekaj krajšimi vzponi in zaključkom v klanec. Na delih proge so tudi tlakovci.

Vir videa: Kolesarska zveza Slovenije

Pogačar je danes na ogledu opravil dva kroga po kronometrski trasi in podal oceno. "Proga je zahtevna, kronometer je dolg skoraj uro, asfalt je počasen, pa še veliko vetra je. Včeraj sem progo pogledal prvič, danes pa je bila proga zaprta in smo lahko pogledali ovinke. Zadnji kilometer je ... Lahko izgubiš nekaj sekund, pridobiti pa kaj dosti ne moreš." Morebiten dež bi še otežil preizkušnjo.

"Kronometer je zelo zahteven, saj moraš na dolgih odsekih vztrajati v tej poziciji za vožnjo na čas, za katero pa vemo, da je izjemno neudobna. Ugotavljala sva, kje bo lahko vstal s sedeža, da bo sprostil mišice," je po ogledu trase razlagal selektor reprezentance Uroš Murn. S Pogačarjem sta natančno preučila, na katerih predelih bo lahko pridobival in kje ga čakajo nevarnosti. Je pa selektor ugotovil, da je trasa večinoma primerna predvsem za težje kolesarje, zaključek z vzponom pa bi utegnil biti bolj po meri Pogačarja.

Selektor je ugotovil, da je trasa večinoma primerna predvsem za težje kolesarje, zaključek z vzponom pa bi utegnil biti bolj po meri Pogačarja. Foto: Guliverimage

Pogačar ne spada med največje favorite za naslov prvaka, med te poznavalci štejejo mladega belgijskega asa Remca Evenepoela, njegovega rojaka Wouta Van Aerta, pa italijanskega specialista za vožnjo na čas Filippa Ganno in Švicarja Stefana Künga. Nevarni bodo še Rémi Cavagna, Geraint Thomas, Mattia Cattaneo, Mikkel Bjerg, Kasper Asgreen …

