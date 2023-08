V boj za odličja tudi kolesarke, na četrtkovem kronometru dve Slovenki

Slovenske članice se te dni v Glasgowu pripravljajo na nastope na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu. Najprej jih v četrtek ob 14.40 čaka vožnja na čas, cestna dirka pa bo na sporedu v nedeljo ob 13. uri. Po spremembi v ekipi bodo v nedeljo tekmovale Urška Žigart, Urša Pintar in Eugenia Bujak, v vožnji na čas pa Žigart in Bujak.

Štiriintridesetletna Eugenija Bujak bi morala na SP nastopiti le v vožnji na čas, a bo zaradi poškodbe Špele Kern z dirke po Franciji tekmovala še na nedeljski cestni dirki.

"Iz vsakega ovinka bo sprint, pomemben bo pravi položaj"

"To bo naravna selekcija. Iz vsakega ovinka bo sprint, pomemben bo pravi položaj. Tadej (Pogačar, op. STA) nam je dobro pokazal, kako je treba dirkati. Če bomo ostale v ospredju, bo to najbolje za nas in mogoče pridemo do dobrega rezultata," je za Kolesarsko zvezo Slovenije (KZS) dejala Bujakova.

V slovenskem dresu, v katerem tekmuje vse od leta 2018, je najboljšo uvrstitev zabeležila prav v Glasgowu, ko je bila na evropskem prvenstvu v vožnji na čas sedma. Čeprav bo težko izboljšala to uvrstitev, je cilj slovenske zasedbe in selektorja Gorazda Penka uvrstitev med deset na kronometru, kar bi prineslo olimpijsko vozovnico.

"Kronometer mi res ustreza in rada bi ga dobro odpeljala. Zadnji mesec sem se potrudila in se poskusila pripraviti kar najbolje, kot se lahko. Bila sem tudi na višini," je poudarila Eugenija Bujak.

To sezono je imela nemalo težav s pripravljenostjo, saj se je morala zelo razdajati za ekipo UAE Team ADQ. Priprave na SP je lahko vendarle sklenila brez težav.

"Veliko dirkam in delam za druge. Dokler sem 'živa', to izkoriščajo. Izborila sem si, da ne grem na Tour, saj sem vedela, da če bom šla, bom že 'mrtva'. Imela sem čas zase v Livignu, zato sem res vesela, ker sem prišla nazaj k sebi," je še povedala za konec.

"Upam na dobre noge. Že dolgo nismo imele tako dolgega kronometra," pred četrtkovo preizkušnjo pravi Urška Žigart. Foto: Vid Ponikvar

Žigartova se veselil kronometra

Urška Žigart ni imela ravno idealnih priprav zaradi padca na dirki po Italiji in pretresa možganov pred dobrim mesecem dni. Vseeno se zelo veseli kronometra, najljubše discipline, v kateri je tudi državna prvakinja s Pokljuke.

"Popolnoma drugačna proga je kot na Pokljuko. Od nekdaj so mi všeč kronometri in zaradi tega me nekaj vodi k temu, da se vsako leto malenkost izboljšam. Tudi letos bom ciljala na kar najboljšo uvrstitev," za KZS pravi Žigartova.

Kolesarke v četrtek v Stirlingu čaka 36,2 km dolga in razgibana trasa s kratkim zaključnim klancem. "Upam na dobre noge. Že dolgo nismo imele tako dolgega kronometra. Pomembno bo dobro razporediti moči in preračunati, koliko kje pustiti. Tudi v mestu je zadnji klanček na grad. Treba se bo izprazniti v žareče, ne čisto rdeče," pravi 26-letna državna prvakinja.

Članica ekipe Jayco-AlUla sicer nima na voljo povsem najboljše opreme, a se s tem ne obremenjuje. O ciljih in želji po uvrstitvi v deseterico za katero od Slovenk pa dodaja: "Vseeno mi je. Katerikoli to uspe, bom vesela."

Urša Pintar bo dirkala le na nedeljski cestni dirki. Foto: Vid Ponikvar

V četrtek bodo poleg članic v vožnji na čas tekmovale tudi mladinke z edino slovensko predstavnico Nežo Zupanič. V petek bodo najprej ob 11. uri na vrsti mladinci z Erazmom Valjavcem in Jako Maroltom ter člani s Tadejem Pogačarjem od 15.15.

Bronast s cestne dirke bo misli pred kronometrom strnil popoldne. Med parakolesarji bo v petek ob 17.15 cestno dirko v kategoriji H3 odpeljal Anej Doplihar.

Za konec programa cestnih dirk v Glasgowu nato sledita le še sobotna moška preizkušnja mlajših članov (Gal Glivar, Boštjan Murn, Teo Pečnik, Natan Gregorčič) ter nedeljska cestna dirka za ženske.

