Slovenski kolesarki as Primož Roglič bo formo za Dirko po Španiji, na kateri bo od 26. avgusta do 17. septembra lovil svojo četrto skupno zmago, pilil na Dirki po Burgosu. 45. izvedba te enotedenske španske preizkušnje se bo začela v torek, 15. avgusta, v ekipi Jumbo-Visma pa bo Rogličev pomočnik tudi Jan Tratnik, ki se tako vrača po poškodbi na letošnjem Giru.

Slovenska asa Primož Roglič in Jan Tratnik se tako po majski Dirki po Italiji vračata v pogon. Medtem ko je 33-letni zasavski as letošnji Giro osvojil v imenitnem slogu in odtlej počival, je za 33-letnim Idrijčanom prava kalvarija. Dan pred začetkom letošnje rožnate pentlje, na kateri bi moral biti eden ključnih Rogličevih pomočnikov, se je poškodoval, ko je na treningu s kolesom za kronometer priletel v poštni avtomobil, ki mu je prekrižal pot, nato pa že v začetku maja uspešno prestal operacijo na levem kolenu in se počasi vračal na kolo.

Zdaj je kot kaže pripravljen na nove izzive, Jumbo-Visma ga je uvrstila na seznam nastopajočih za Dirko po Burgosu, kjer bosta z Rogličem pilila formo za zadnji grand tour leta, špansko Vuelto. Nizozemska ekipa je postavo za Burgos potrdila danes za nizozemski medij Wielerflits. Ob Rogliču in Tratniku bodo tam dirkali še Madžar Attila Valter, Nizozemca Robert Gesink ter Gijs Leemreize, Britanec Thomas Gloag in Italijan Edoardo Affini.

Jan Tratnik se po poškodbi in operaciji kolena vrača na tekmovanja. Foto: Guliverimage

Roglič, ki je letos dobil vse tri dirke, na katerih je nastopil – poleg Gira še dirko od Tirenskega do Jadranskega morja ter Dirko po Kataloniji –, v Burgosu še ni zmagal. V ekipi Jumbo-Visme pa naslednji teden ne bo Danca Jonasa Vingegaarda, zmagovalca zadnjih dveh Tourov, ki bo sicer na Vuelti Rogličev sokapetan.

Domen Novak tretji potrjeni Slovenec

Domen Novak je tretji potrjeni Slovenec za Dirko po Burgosu, v ekipi UAE Emirates bo pomočnik britanskemu kapetanu Adamu Yatesu, v ekipi pa bodo še Novozelandca George Bennett in Michael Vink, Avstralec Jay Vine, Portugalec Rui Oliveira in Kolumbijec Juan Sebastian Molano.

Domen Novak je tretji potrjeni slovenski kolesar za Dirko po Burgosu. Foto: Vid Ponikvar

Močno domačo ekipo Movistar bo po Burgosu vodil španski as Enric Mas, moštvo Bahrain Victorious Mateja Mohoriča in Matevža Govekarja pa postave za peto etapno dirko še ni objavilo. Govekar je sicer lani prav v Burgosu dosegel svojo prvo in za zdaj edino profesionalno zmago.

45. Dirka po Burgosu ima sicer štiri ravninske etape in za zaključek, 19. avgusta, edino gorsko.

