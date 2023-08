Maruša Tereza Šerkezi je evropska prvakinja v olimpijskem krosu v konkurenci do 16 let.

Maruša Tereza Šerkezi je evropska prvakinja v olimpijskem krosu v konkurenci do 16 let. Foto: Osebni arhiv

Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je poskrbela za imeniten uspeh. Na evropskem prvenstvu v mladinskih kategorijah v italijanskem Il Cioccu, tekmovalo se je v konkurenci do 16 let, je bila najboljša v olimpijskem krosu. Mlada Kamničanka je navdušila z izjemnim nastopom, s katerim si je pred najbližjo zasledovalko zagotovila več kot dve minuti prednosti. Izjemen uspeh za Slovenijo je s tretjim mestom v konkurenci do 15 let dopolnila Eva Terpin.

Veselje novopečene evropske prvakinje v olimpijskem krosu do 16 let. Foto: Osebni arhiv Mlada slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je v Italiji dosegla izjemen uspeh. V olimpijskem krogu je bila razred zase in z ogromno prednostjo proslavljala naslov evropske prvakinje v konkurenci do 16 let.

To je nov uspeh za mlado Kamničanko, ki je naslov evropske prvakinje osvojila že lani v Lugano, ko je bila najboljša na tekmi do 15 let. Leto dni pozneje je osvojila zlato medaljo še med leto starejšimi deklicami in dokazala, da je v tem trenutku najbolj obetavna gorska kolesarka v Evropi.

''Nisem štartala dobro, po 200 m pa sem že imela občutek, da se počutim dobro. Potem sem lahko vsak krog samo še dodajala. Proga je bila dolga cca. 3 km, višinske razlike pa samo 80 metrov. Zelo sem vesela, da sem na stopničkah stala skupaj z mojo zelo dobro prijateljico Antonio Grangl. Vzdušje ob progi je bilo odlično. Skratka, z vsem skupaj sem zelo zadovoljna. Sedaj pa zaslužen počitek,'' je iz Toskane, kjer se je povzpela na evropski vrh, sporočila presrečna Šerkezijeva.

O tem, kako suveren je bil nastop Šerkezijeve v Il Cioccu, priča podatek, da je drugouvrščeno Antonio Grangl iz Avstrije prehitela kar za 2:21 minute, tretjouvrščeno Čehinjo Amalie Gottwaldova pa kar za tri minute.

Kamničanka je bila v petek v kratkem krosu do 17. leta tretja, medtem ko je Eva Terpin končala na sedmem, Meta Tancik pa na desetem mestu. Tako je Šerkezijeva ta konec tedna v Italiji dvakrat stala na zmagovalnem odru.

Maruša Tereza Šerkezi je na letošnjem Olimpijskem festivalu evropske mladine v Mariboru osvojila bronasto medaljo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Imeniten slovenski uspeh v Italiji je s tretjim mestom med deklicami do 15 let v olimpijskem krosu dopolnila Eva Terpin. Meta Tancik je bila v isti kategoriji peta.

Med deseterico se je uvrstila še Tajda Šoštarko v olimpijskem krosu do 13. leta starosti, slovenska mešana ekipa do 17 let (Maruša Tereza Šerkezi, Gašper Štajnar in Nik Golob) pa je bila v krosu deseta. Fantje v štirih dneh prvenstva niso posegli med deseterico najboljših. Najboljši uvrstitvi je zabeležil Lenart Dejak, ki je bil 26. v olimpijskem krosu do 14 let in 27. v kratkem krosu do 15 leta starosti.