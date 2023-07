Nadarjena Slovenka do velikega odličja

Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je v krosu osvojila bronasto medaljo na Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v Mariboru. To je drugo odličje slovenskih športnikov na domačem festivalu. V četrtfinale sta se dopoldne prebila oba slovenska teniška igralca med posamezniki Svit Suljić in Žiga Šeško.

Žensko gorsko kolesarsko preizkušnjo je dobila Švicarka Anja Grossmann pred Francozinjo Lise Revol.

"Prvi občutki so fantastični, še posebej zaradi tega, ker sem letos čez zimo prebolevala hudo bolezen in si nisem mislila, da bom prišla na start. To mi je na koncu uspelo in da sem osvojila medaljo, je še toliko bolj posebno," je dejala mlada slovenska kolesarka.

Moško dirko je dobil češki kolesar Krystof Bazant, edini slovenski tekmovalec Gašper Štajnar je bil 16.

Že v torek so nastope začeli tudi v športni gimnastiki. Telovadec Maj Kondrič je na preskoku dosegel 27. mesto, kar je bila najboljša uvrstitev slovenskih tekmovalcev. Na parterju je končal na 68. mestu. Toni Kastelic je bil na drogu 56. in na krogih 69., Anže Zalaznik pa na parterju 64. Danes tekmovanje čaka še telovadke.

Po dnevu v dvorani so se teniški igralci znova vrnili na pesek. V tretjem krogu oziroma osmini finala sta bila znova prepričljiva Suljić in Šeško. Oba sta se preko francoskih tekmecev prebila v četrtfinale.

Suljić je bil s 6:3, 6:3 boljši od Timotheeja Andriveauja, Šeško pa s 6:3 in 6:2 od Lucasa Bazina. Nastope med posameznicami je končala Beti Butina Jazbec, od nje je bila s 6:1 in 6:0 boljša Romunka Giulia Safina Popa. Danes bosta igrali tudi obe slovenski dvojici.

Dopoldan je atlet Maks Duhovnik v skoku v daljino v svoji predtekmovalni skupini zasedel drugo mesto s skokom, dolgim točno sedem metrov. To je bilo dovolj za uvrstitev v četrtkov finale.

Hitro pa so tokrat nastope končali judoisti, saj so vsi izgubili že prve dvoboje. Nežo Mesiček je v kategoriji do 52 kg izločila Nizozemka Elise Rustige. V moški konkurenci je bil v kategoriji do 66 kg za Frana Mecilošeka premočan Madžar Szabolcs Kiss, Jaka Samec (do 60 kg) pa je izgubil proti Dancu Magniju Lauritzenu.