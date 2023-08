Švicarska mešana ekipa do zlata na kronometru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarska kolesarska šesterica v postavi Stefan Küng, Stefan Bisegger, Mauro Schmid ter Elise Chabbey, Nicole Koller in Marlen Reusser je v povsem enaki postavi ubranila naslov svetovnih prvakov v mešanem ekipnem kronometru. V Glasgowu je bila po 40,3 km dolgi trasi hitrejša od Francije in Nemčije. Slovenije ni bilo na startu.

Švicarji so upravičili vlogo favoritov in še drugič zapovrstjo slavili naslov, potem ko so bili najhitrejši v avstralskem Wollongongu.

Moška trojica je bila po polovici trase oziroma dobrih 20 km od tekmecev hitrejša za 19 sekund, ženske pa so dokončale delo, četudi je Reusser, evropska prvakinja v vožnji na čas, 13 km pred ciljem padla.

Zlato kolajno je švicarska šesterica po tehnično zahtevni trasi s številnimi ovinki osvojila z vsega sedmimi sekundami prednosti pred Francijo, 51 sekund je zaostala Nemčija.

Tovrstno tekmovanje na svetovnih prvenstvih prirejajo od leta 2019 v Yorkshiru, na prvenstvu v Imoli 2020 te discipline zaradi koronskih omejitev ni bilo v programu. Prvi zmagovalci so bili Nizozemci, pred dvema letoma pa so slavili Nemci.

