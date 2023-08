Veličastna zmaga Van der Poela, izjemna predstava Pogačarja!

Crazy scenes 😮 ...and rightfully so @mathieuvdpoel 🌈 #GlasgowScotland2023 pic.twitter.com/oSfhyxUZJQ

Nizozemcu Mathieuju van der Poelu je odločilni napad uspel 22,5 kilometra pred koncem, ko se je na enem od kratkih klancev odlepil od preostalih treh tekmecev in se odpeljal zmagi naproti. Nekaj kilometrov kasneje je celo padel, a se je hitro pobral in v raztrganem dresu brez večjih težav nadaljeval z dirko. Ciljno črto je prečkal 1:37 minute pred Belgijcem Woutom Van Aertom, ki se je v zadnjih kilometrih odlepil od dvojca Tadej Pogačar- Mads Pedersen, ki sta na koncu za bron obračunala v sprintu.

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

Specialist za sprinte Pedersen je sicer prvi začel s sprintom, a ga je slovenski šampion prehitel iz zavetrja in se veselil svoje prve kolajne na svetovnih prvenstvih.

Nekajkrat je z napadom poskusil tudi branilec naslova Remco Evenepoel, a Belgijec tokrat ni imel svojega dne. Odpadel je 50 km pred ciljem. Pogačar je v "kriterijski" preizkušnji ves čas pokrival napade ostalih, najdlje, do okoli 100 km pred ciljem, mu je pomoč nudil rojak Matevž Govekar, ki je edini od preostalih Slovencev (Luka Mezgec, Domen Novak, Anže Skok, Tilen Finkšt, Kristijan Koren, Jaka Primožič) preizkušnjo končal, in sicer na 33. mestu (+13:59).

Štiri kroge pred ciljem je skupina najboljših štela le še 25 kolesarjev, nekaj več kot 50 km pred ciljem pa se je ravno ob prvem krajšem nalivu odpeljal Italijan Alberto Bettiol. Tri kroge pred koncem je imel Italijan 40 sekund naskoka pred četverico zasledovalcev, a ga je ta v predzadnjem krogu tik pred napadom van der Poela ujela.

Podrobnosti z današnje dirke si lahko preberete v spodnjem okvirju:

Svetovno prvenstvo, cestna dirka (271,1 km), podrobneje:

Foto: Reuters

Cilj! Izemni Mathieu van der Poel je novi svetovni prvak v cestni vožnji. Petim naslovom svetovnega prvaka v ciklokrosu je tako dodal še naslov svetovnega prvaka v cestni vožnji. Drugo mesto je osvojil Wout Van Aert, bron pa je osvojil slovenski kolesarski velemojster Tadej Pogačar, ki je v ciljnem sprintu ugnal Madsa Pedersena.

10 km do cilja: 28-letni Nizozemec Mathieu van der Poel je na pragu izjemnega uspeha. Petim naslovom svetovnega prvaka v ciklokrosu bo dodal še naslov svetovnega prvaka v cestni vožnji. Pred zasledovalci ima že več kot minuto prednosti.

Mathieu van der Poel Foto: Reuters

14,3 km do cilja: Pred kolesarji je samo še en krog. Mathieu van der Poel ima kljub padcu še vedno pol minute prednosti pred tremi zasledovalci (Pogačar, Van Aert in Pedersen).

17 km do cilja: Padec Mathieuja van der Poela na enem od ovinkov! Hitro se je pobral in nadaljeval z dirko, a padec je zagotovo pustil nekaj psiholoških posledic. Kaj to pomeni za nadaljevanje dirke? Kot kaže ima Nizozemec težave z desnim čevljem.

Mathieu Van der Poel crashes 😮



He's back up on his bike though, with still a 25sec lead.#GlasgowScotland2023 pic.twitter.com/MxiOUmzkgZ — UCI (@UCI_cycling) August 6, 2023

18 km do cilja: Nizozemec Mathieu van der Poel si je nabral že 26 sekund prednosti pred zasledovalci s Tadejem Pogačarjem, Woutom Van Aertom in Madsom Pedersnom. Se svetovni prvak v ciklokrosu vozi proti naslovu svetovnega prvaka v cestnem kolesarstvu?

Nizozemec Mathieu van der Poel je eden glavnih favoritov za zmago in osvojitev mavrične majice. Foto: Reuters

22 km do cilja: Ubežna četverica povsem blizu Bettiola, Mathieu van der Poel pa je spet silovito napadel! Odpeljal se je mimo Bettiola, trojka s Pogačarjem pa zaostaja.

30 km do cilja: četverica Pogačar, Van Aert, Van der Poel in Pedersen še vedno neuspešno lovi vodilnega kolesarja na dirki Italijana Bettiola, ki se hitro in pogumno vozi proti cilju. Pred zasledovalci ima še vedno 25 sekund prednosti. Že tako naporno dirko dodatno otežuje močan dež.



Alberto Bettiol Foto: Reuters

39 km do cilja: Nova razmerja na cestni preizkušnji! Četverec favoritov na čelu s Tadejem Pogačarjem je krenil v lov za ubežnikom Albertom Bettiolom, ki ima samo še 25 sekund naskoka pred zvezdniškimi zasledovalci. Pogačarju so se priključili Belgijec Wout Van Aert, Danec Mads Pedersen in Nizozemec Mathieu van der Poel.

Foto: Reuters

46 km do cilja: Italijan Alberto Bettiol vztraja v begu! Pred zasledovalno skupino s favoriti (Pogačar, Van Aert, Evenepoel, Van der Poel, Pedersen, Powless ...) ima že več kot pol minute prednosti in ta še narašča. 29-letni Italijan, član ekipe EF Education-EasyPost, je med drugim tudi zmagovalec Flandrije leta 2019.

It's looking like no rainbow stripes for @EvenepoelRemco this year..



The defending UCI Road World Champion is dropped.#GlasgowScotland2023 pic.twitter.com/i2UTk116jD — UCI (@UCI_cycling) August 6, 2023

55 m do cilja: V Glasgowu dežuje, kar bo še dodatno otežilo lov na mavrično majico svetovnega prvaka. Italijan Alberto Bettiol si je nabral deset sekund naskoka pred skupino s Tadejem Pogačarjem in ostalimi favoriti, medtem pa sta se z dirke poslovila Američan Lawson Craddock in Avstralec Michael Matthews, lani tretji na cestni dirki svetovnega prvenstva, kjer je mavrično majico oblekel Belgijec Remco Evenepoel.

Avstralec Michael Matthews ne bo ponovil uspeha z lanskega prvenstva, kjer je osvojil bron. Foto: Reuters

57 km do cilja: Napadom ni videti konca. Zdaj poskuša svetovni prvak Remco Evenepoel, a bistvene razlike mu ni uspelo narediti. Do cilja so še štirje krogi.

65 km do cilja: Zasledovalci so ujeli elitno skupino ubežnikov, dirka se začenja na novo. V skupini je zdaj kar 28 kolesarjev, vajeti narekovanja tempa pa prevzemajo Belgijci. Tadej Pogačar tempu brez težav sledi, danes je očitno vrhunsko razpoložen. Na strmem vzponu na Scott Street je še enkrat poskusil z napadom, a se tekmecev ni uspel otresti.

72 km do cilja: Bega je konec, zadnjega preživelega ubežnika, Američana Kevina Vermaerkeja, so zasledovalci ulovili 72 km pred ciljem. Na čelu dirke je zdaj šest elitnih kolesarjev. V družbi Belgijca Van Aerta, Danca Pedersena, Nizozemca Van der Poela, Italijana Bettiola in Avstralca Clarka je tudi slovenski šampion Tadej Pogačar. Zanimivo je, da ima Pogačar, sicer prvi kolesar svetovne kolesarske lestvice (UCI), med omenjenimi najslabši rezultat na svetovnih prvenstvih. Njegov najboljši dosežek je 18. mesto iz leta 2019.

V ozadju se hitro približuje glavnina, kjer tempo narekujejo Francozi, ki v ubežni skupini s samimi zvenečimi imeni nimajo svojega predstavnika. Pred kolesarji je še pet krogov z dobrimi 14 kilometri in številnimi zavoji.

74 km do cilja: Napadi se vrstijo kot po tekočem traku, a nikomur ne uspe narediti večjega naskoka. Tokrat je poskusil Danec Mads Pedersen, svetovni prvak leta 2019. Tudi Mathieu van der Poel napada na polno.

87 km do cilja: Silovit napad Tadeja Pogačarja! In to tik ob slovenski zastavi! Sledita mu Italijan Bettiol in Mads Pedersen, priključili pa so se tudi ostali favoriti. Napad Pogija je nevtraliziran.



90 km do cilja: Silovit napad Nizozemca Mathieuja van der Poela na kratkem, a strmem vzponu, a Tadeja Pogačarja se ne more otresti. 24-letni slovenski as je danes več kot očitno izjemno razpoložen.

92 km do cilja: Italijani navijajo tempo, vajeti je prevzel Matteo Trentin, Pogačar pa brez težav ohranja stik s prvo zasledovalno skupino. Odpadel je še eden od ubežnikov, Irec Rory Townsend, ki ima težave s kolesom.



95 km do cilja: Skupina ubežnikov se krči, v njej je zdaj samo še osem kolesarjev, pred prvo zasledovalno skupino imajo samo še slabo minuto prednosti. Tempo je bil prehud za Kolumbijca Harolda Tejado, medtem je odstopil Fred Wright, glavni adut britanske izbrane vrste.

Foto: Guliverimage

97 km do cilja: Napad svetovnega prvaka Remca Evenepoela, a mu ni uspelo pridobiti prednosti. Kolesarji so napad hitro nevtralizirali, Tadej Pogačar je še vedno zraven.

105 km do cilja: Danski državni prvak Mattias Skjelmose še vedno narekuje oster tempo prve zasledovalne skupine, v kateri se odlično drži tudi Tadej Pogačar. Ob ostrem tempu se število kolesarjev na dirki vztrajno krči. Popustili so tudi Asgreen, Alaphilippe in Philipsen, ki je bil danes eden od favoritov za zmago.

119 km do cilja: silovito pospeševanje Američana Neilsona Powlessa, ki je uspel pridobiti nekaj prednosti. Zraven je tudi Tadej Pogačar, ki danes odlično dirka. Skupino je ujel tudi Belgijec Wout Van Aert, ki je danes eden glavnih favoritov za zmago in osvojitev mavrične majice. Anže Skok in Tilen Finkšt sta medtem popustila in predčasno zaključila z dirko.



134 km do cilja: Napad Francoza Juliana Alaphilippa! Dvakratni svetovni prvak (2020, 2021) želi razredčiti glavnino. Pridružil se mu je Danec Soren Kragh Andersen. Ubežna skupina devetih kolesarjev, ki je pravkar že drugič prečkala ciljno črto, ima še tri minute prednosti pred glavnino, ki je vse manjša. Številni kolesarji so že odstopili.

143 km do cilja: skupina devetih ubežnikov, ki na begu vztraja že od devetega kilometra, je prvič prečkala ciljno črto. Še deset krogov! Tempo v glavnini diktirajo kolesarji Danske, ki imajo več adutov za zmago, od Madsa Pedersena, svetovnega prvaka iz leta 2019, Casperja Asgreena do danskega prvaka Mattiasa Skjelmoseja. Medtem ima njihov rojak Mikkel Bjerg prazno gumo, glede na hitrost glavnine, je dirka zanj najverjetneje izgubljena. Tadej Pogačar se dobro drži in ohranja stik z glavnino, v kateri je samo še okoli 40 kolesarjev. Ob njem je trenutno Matevž Govekar.



144 km do cilja: tehnične težave za slovenskega kolesarja Anžeta Skoka, člana ekipe Ljubljana Gusto Santic.



150 km do cilja: ubežna skupina je že vstopila v krog po središču mesta Glasgow, ki ga bodo danes prevozili kar desetkrat. Glavnina navija tempo, vsi se želijo prebiti v ospredje. Sam Bennett je popustil, tempo je za irskega sprinterja očitno preoster.

160 km do cilja: Udarec za Kolumbijo! Padec in odstop njihovega sprinterja Fernanda Gavirie.



166 kilometrov do cilja - Kolesarji se počasi približujejo Glasgowu, kjer bodo kolesarili v krogih. Razlika med glavnino in ubežniki se še vedno manjša. Ta zdaj znaša 5 minut in 14 sekund. Trenutno ritem v glavnini narekujejo Belgijci.

180 kilometrov do cilja – Glavnina je tokrat bolj pritisnila na pedala, saj so uspeli zmanjšati prednost pred ubežniki. Ta je zdaj znaša nekaj manj kot šest minut.

L'échappée repart mais le peloton va devoir attendre 6'30" pour reprendre la route. Il reste 191km pour rappel, à une petite heure du circuit final. L'interruption a donc duré un peu plus de 50 minutes. #GlasgowScotland2023 pic.twitter.com/wenpFc7ONu — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 6, 2023

13.19. - Ubežniki so lahko začeli znova kolesariti, medtem ko mora glavnina počakati skoraj osem minut, da bodo bo razlika ista, kot pred prekinitvijo dirke.



12.59 - Dirka je prekinjena že 40 minut. Pojavljajo se že govorice, da bodo kolesarji v Glasgowu odpeljali manj krogov, da bi lahko dirko končali po urniku.

La police arrive et tente de se frayer un chemin dans le peloton. On en est déjà à 20 minutes d'arrêt. #GlasgowScotland2023 pic.twitter.com/rPSC0Ghmfz — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 6, 2023

190 kilometrov do cilja – Za zdaj ni znano, kdaj se bo dirka nadaljevala in kdo so protestniki. Kolesarji so se ustavili blizu kraja Carron Valley Reservoir. Vzeli so si čas za okrepitev in za kratek pogovor s svojimi reprezentančnimi kolegi. Prekinitev bi lahko močno vplivala na potek dirke. Policija se trenutno skozi glavnino počasi premika do protestnikov.

#GlasgowScotland2023 - 🏁 191 KM



Neutralisation of the race due to protesters on the parcours.#DomestiqueLive pic.twitter.com/smmYjNKWqD — Domestique (@Domestique___) August 6, 2023



190 kilometrov do cilja – Organizatorji so ustavili dirko, potem ko so se na cesti znašli protestniki. Kolesarji na prvenstvu nimajo radijske povezave, zato so jih morali uradniki dirke obvestiti o zaustavljeni dirki. Ko se bo dirka znova začela, bodo organizatorji poskrbeli, da bodo časovne razlike med ubežniki in glavnino enake kot pred tem.



192 kilometrov do cilja – Ubežniki še vedno zelo dobro sodelujejo med seboj, saj imajo že 7 minut in pol pred glavnino.



205 kilometrov do cilja – V ozadju glavnine je prišlo do padca. Na tleh se je znašlo nekaj kolesarjev, med njimi je bil tudi afriški kolesar Natnael Berhane iz Eritreje. Ubežniki imajo že sedem minut in pol prednosti pred glavnino.



214 kilometrov do cilja – Kolesarji so približno na pol poti do Glasgowa, a je pred njimi še dolga pot do cilja, saj bodo morali tam odpeljati deset krogov (14,3 km). Obeta se zelo zanimiva kolesarska dirka.

Foto: Guliverimage



220 kilometrov do cilja – Za zdaj je v glavnini vse mirno. V ospredju so še vedno nekateri slovenski kolesarji. Prav tako tempo narekujejo belgijski kolesarji. Zaostanek za ubežniki je okrog 6 minut.

#GlasgowScotland2023 - 🏁 220 KM



Slovenia (Pogacar), Belgium (Evenepoel, Van Aert & Philipsen and Great Brittain (Wright) are working in the peloton.#DomestiqueLive pic.twitter.com/OnEuTrS6YB — Domestique (@Domestique___) August 6, 2023





230 km do cilja - Na čelu glavnine je moč videti zelene drese. Torej slovenske kolesarje, kar pomeni, da so pripravljeni na vse in da imajo stvari pod nadzorom. Ubežniki imajo že nekaj več kot šest minut prednosti pred glavnino. Kolesarji imajo za seboj skoraj 40 kilometrov.

240 km do cilja - Spredaj se je ustvarila skupina devetih kolesarjev, ki ima skoraj tri minute prednosti pred glavnino. Med ubežniki so Owain Doull (Great Britain), Matthew Dinham (Aus), Harold Tejada (Kol), Kevin Vermaerke (ZDA), Patrick Gamper (Avt), Rory Townsend(Irs), Ryan Christensen (NZL), Krists Neilands (Lat) Petr Kelemen (Ceš).

260 km do cilja - Kolesarji se vozijo v glavnini. V ospredju se nekoliko manj znani kolesarji, ki verjetno iščejo pozornost kamer. Bilo je nekaj poskusov za pobeg, a za zdaj ni nobenemu uspelo.



10.40 - Še pred začetkom dirke je prišlo zapleta, potem ko se je na tleh znašel Portugalec Joao Almeida. Ta je izgubil stik z glavnino, a se je pozneje priključil kolesarjem.

10.30 - Pozdravljeni. Začela se je cestna dirka, kjer bo visoko uvrstitev lovil Tadej Pogačar. Poleg njega slovenske barve zastopajo še Domen Novak (UAE), Luka Mezgec (Jayco AlUla), Matevž Govekar (Bahrain-Victorious), Kristijan Koren, Tilen Finkšt (oba člana Adrie Mobil), Jaka Primožič (Hrinkow Advarics) in Anže Skok (Ljubljana Gusto Santic).