Nedeljska cestna preizkušnja(271,1 km) se bo začela ob 10.30. Kolesarji se bodo zoperstavili tehnično zahtevni in razgibani trasi s 3.570 višinskimi metri, glavni del naloge pa jih čaka v krožnem delu v Glasgowu, kjer bo na vrsti še deset krogov ter skupno kar 450 ovinkov. Slovenija bo s Tadej Pogačarjem lovila drugo kolajno na cestnih dirkah v članski konkurenci, potem ko je pred 22 leti bron v Lizboni osvojil Andrej Hauptman.

Uroš Murn Foto: Vid Ponikvar "Dirko moramo narediti čim težjo, saj ima tako Tadej več možnosti. V tej smeri se bomo tudi pogovarjali na sestanku in storili vse, da pripomoremo k zahtevnosti dirke še pred zadnjima dvema krogoma," je dejal selektor Uroš Murn. "Glede na to, da Tadej zmaguje vsepovsod, mu tudi ta proga lahko ustreza. Vemo, kako dolga in zahtevna je ter kako eksploziven je Tadej. Vrhunsko je pripravljen, vse mu ustreza. Težja kot bo dirka, bolje bo zanj. Na voljo bo dovolj vzponov, da se ustvari selekcija," pa je selektorja dopolnil Luka Mezgec, najbolj izkušeni član reprezentance v Glasgowu.

"Proga je zanimiva, krog je kriterijski, sami ovinki, veliko zoženj, tako da bo treba v mestnem krogu ves čas voziti spredaj na prvih 20, 25 položajih," je še prepričan Mezgec. Še toliko bolj, če se bo uresničila vremenska napoved, ki predvideva okoli 40-odstotno možnost za dež. Po imenih Slovenija na Škotsko ni pripeljala najboljše zasedbe. Manjkali bodo Primož Roglič, Matej Mohorič in Jan Tratnik, ki se bodo posvetili drugim ciljem.

Tadej Pogačar in Luka Mezgec Foto: Vid Ponikvar

"Dejstvo je, da ga ni z nami, tako so se odločili z ekipo. Tu nimamo česa narediti. Če bi imeli Mateja, bi bili še bolj konkurenčni. Lahko bi imeli drugačno strategijo, aduta več. Tudi proga bi mu odgovarjala, saj se zna peljati skozi ovinke ter gor in dol," je na to temo priznal Murn. "Res je, nimamo tako močne ekipe, kot jo imajo najboljše reprezentance. Ampak verjamem, da se bomo temu prilagodili. Tu imamo tekmovalce z izkušnjami ter dobre kolesarje iz kontinentalnih ekip za takšne kriterijske kroge. Zato mislim, da bomo nadoknadili to razliko."

Domen Novak Foto: Vid Ponikvar "Imamo izkušnje, večkrat smo bili na svetovnih prvenstvih. Če si bomo zadali pravi načrt in se ga držali, nam lahko uspe. Seveda bomo morali tudi varčevati moči in izkoristiti druge ekipe. A menim, da lahko konkuriramo ostalim," pa je dodal Domen Novak, sicer Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Team Emirates.

Glavni favoriti so Belgijci na čelu s svetovnim prvakom Remcom Evenepoelom. Proga je pisana na kožo tudi svetovnemu prvaku v ciklokrosu, Nizozemcu Mathieuju van der Poelu, in podprvaku, Belgijcu Woutu Van Aertu. Toda Slovenija se mora postaviti kot favorit in pomagati pri lovljenju ubežnikov, je poudaril Mezgec. "Imamo dobre kolesarje, tudi iz kontinentalnih ekip. Ti bodo nas skušali držati v ospredju v prvih mestnih krogih. Potem pa je na nas, da bomo spredaj držali Tadeja. Obenem bomo morali pomagati loviti ubežnike in se pokazati najboljšim ekipam. Le tako pridobiš dovolj spoštovanja v glavnini in ohraniš pozicijo."

Slovenci so zadnje dni trenirali brez Pogačarja, ki se bo reprezentanci priključil v zadnjem hipu. Poleg njega, Mezgeca in Novaka bodo v nedeljo na štartu še Matevž Govekar, Kristijan Koren, Tilen Finkšt, Jaka Primožič in Anže Skok.