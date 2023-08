Dva Slovenca do osmine finala na SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na svetovnem prvenstvu v lokostrelstvu, ki poteka v Berlinu, je z ukrivljenim lokom v osmini finala med 140 udeleženkami izpadla Žana Pintarič, s sestavljenim lokom pa med 121 tekmovalci Tim Jevšnik. Delila sta deveti mesti, kar sta bila najboljša slovenska posamična dosežka. Slovenci so s tem končali nastope na tem prvenstvu.

"Moramo biti zadovoljni z nastopom, četudi nismo dosegli cilja, to je medalje in kvote za olimpijske igre v Parizu naslednje leto. Bili pa smo blizu temu načrtu. Naslednji priložnosti bosta maja na evropskem prvenstvu in nato junija na zadnji tekmi svetovnega pokala pred OI," je povedal vodja tarčnega programa na slovenski zvezi Gregor Končan.

Jevšnik je s 142:135 premagal Wonga Tzeja Linga iz Honkonga, s 140:138 Pna Yu Pinga iz Tajvana s 142:140 pa Finca Mattija Tello, v osmini finala pa ga je s 147:144 izločil Turek Emircan Haney.

Tudi Žani Pintarič ni uspel preboj v četrtfinale, v odločilnem dvoboju jo je premagala Čehinja Marie Horačkova s 6:4. Najprej je Slovenka s 6:2 premagala Turkinjo Fatmo Marsali, nato s 6:4 Britanko Louiso Piper ter s 6:4 Kanadčanko Kristine Esebuo.

S sestavljenim lokom sta že prej končala preostala Slovenca. Aljaž Matija Brenk je izločil Arnauda Hocevarja iz Luksemburga s 133:133 in Turka Batuhana Akcaogluja s 139:138, nato ga je v tretjem krogu ugnal Nizozemec Mike Schloesser s 142:138. Staš Modic je s 139:138 ugnal Jeana Pizarra iz Peruja, nato pa je bil v drugem krogu premočen Kolumbijec Sebastian Aeenas s 137:134.

Z ukrivljenim lokom je nastopila še peterica Slovencev. Med 167 tekmovalci se je v tretji krog uvrstil Den Habjan Malavašič in tako kot Brenk delil 17. mesto. Malavašič je v prvem krogu ugnal Britanca Jamesa Woodgata s 6:4, nato Vietnamca Nguyena Duyja s 7:1. V tretjem dvoboju je bil njegov tekmec Ricardo Soto, ki je zmagal s 6:2.

Žiga Ravnikar je v prvem krogu premagal Kazahstanca Sanžarja Misajeva s 6:4, v drugem krogu ga je izločil Senna Roos z 1:7. Miho Rožiča je s 6:5 (8) že uvodoma premagal Kubanec Hugo Franco.

Z istim orožjem je Ana Umer je s 6:0 odpravila Chiu Yi Ching iz Tajvana, nato jo je Grkinja Evangelina Psara v drugem dvoboju izločila s 6:2. Urška Čavič je na 119. mestu končala že v kvalifikacijah.

