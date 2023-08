Slovenski lokostrelci osmi na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tim Jevšnik, Aljaž Matija Brenk in Staš Modic so na svetovnem prvenstvu v lokostrelstvu, ki poteka v Berlinu, izpadli v četrtfinalu ekipnega dela s sestavljenim lokom ter zasedli končno osmo mesto. To je bil najboljši slovenski dosežek dneva. V boju za četrtfinale so jih z 233:229 premagali Danci, drugi nosilci.

Slovenci, deseti nosilci, so v prvem krogu z 227:223 premagali Veliko Britanijo, 23. nosilko, v drugem krogu pa z 230:226 sedme nosilce iz Kolumbije.

Z ukrivljenim lokom so Žiga Ravnikar, Den Habjan Malavašič in Miha Rožič, 17. ekipno v kvalifikacijah, z 2:6 v nizih (52:56) izgubili v prvem krogu proti Braziliji. Skupaj še z nekaj ekipami so končali na 17. mestu.

Žana Pintarič, Ana Umer in Urška Čavič so bile z ukrivljenim lokom ekipno 28. v torkovih kvalifikacijah. Med mešanimi ekipami, nastopila sta Ravnikar in Žana Pintarič, je bila Slovenija 30. Slednji ekipi si tako nista zagotovili izločilnih bojev.