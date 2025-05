Olimpijcu Ravnikarju kamniški finale z ukrivljenim lokom

Lokostrelci so se v Kamniku in Volčjem potoku merili na največjem domačem tekmovanju, Veronikinem pokalu. Za največji posamični uspeh je poskrbel olimpijec iz domačega kluba Žiga Ravnikar, ki je dobil finale tekmovanja z ukrivljenim lokom.

Finale je bil zaradi sreče, ki se je nasmihala Američanu Nicholasu D'Amourju, prava drama. Prvi dvoboj je Američan dobil po dodatnem pregledu tarč za točko, v drugem mu je dodatni pregled zadetka prinesel remi in vodil je s 3:1, lahko bi bilo tudi obratno. Ravnikar je nato izenačil, v četrti rundi pa je D'Amour spet dobil točko po dodatnem pregledu zadetkov na tarči.

Odločala je zadnja runda, kjer za gosta iz ZDA tudi sreča ni bila več dovolj. Zadnji krog je Žiga Ravnikar dobil s tremi zadetki v center in skupnim izidom 30:28.

"Verjeti moraš v svoj proces in strel. Tudi v dvoboju s Špancem se je tekmecu vse izšlo, meni nič. V finalu je bilo podobno, a v zadnjem nizu sem vedel, da lahko zmaga. Jaz vem, da lahko vplivam samo nase in se na to ne oziram," je finale opisal Ravnikar in bil izjemno vesel, da je zmagal prav doma. "V začetku tedna sem pomagal postavljati strelišče, nato sem tekmoval tukaj v domačem krogu in pred svojimi navijači. Zame je tekma res posebna."

Pred tem je Ravnikar imel mirno roko predvsem v četrtfinalu s Špancem Diegom Condejem Collarjem, ki ga je dobil šele po dodatnem strelu. Katarca Ahmada Al-Sada je v polfinalu ugnal s 6:0.

Na ekipni tekmi sta se mu pridružila še Žiga Arnež in Den Habjan Malavašič, po zmagi nad Srbi in Britanci pa so bili v finalu boljši od Slovencev Izraelci. Urška Čavić, Žana Pintarič in Ana Umer so osvojile zlato v ženski konkurenci, kjer so s 5:3 dobile tesen dvoboj s Špankami. Ravnikar in Umer sta se med mešanimi pari morala zadovoljiti s četrtim mestom.

Jevšnik osvojil tretje mesto

Tim Jevšnik je v boju za tretje mesto ugnal tekmeca iz Indije. Foto: osebni arhiv Že pred tem so nastope končali tekmovalci s sestavljenim lokom, ki bo na olimpijskih igrah v Los Angelesu 2028 sestavni del programa.

Tim Jevšnik je osvojil tretje mesto, kjer je z dodatnim strelom ugnal Indijca Prathamesha Samdhana Jawkarja (147:147), na enak način pa je v polfinalu izgubil z Izraelcem Shamijem Yamromojm (148:148), kjer je bil tekmec v 16. strelu tri milimetre bližje sredini od slovenskega lokostrelca. Do četrtfinala se je prebil tudi Staš Modic.

Obema se je na ekipni tekmi pridružil še Matija Brenk, po prostem prvem krogu pa je slovenska trojica premagala Romunijo, Madžarsko in v finalu še Hrvaško.

"Ta tekma mi je vsako leto ljubša. Vsako leto eksponentno raste udeležba. Letos smo imeli tudi Američane, Indijce, ... Nivo je res visok, stopničke pomenijo veliko in tudi točke za svetovno lestvico so dobre. Vesel sem obeh odličij, posebno ekipnega zlata, saj smo slavili četrtič zaporedoma in to si želimo nadaljevati. Tudi bron med posamezniki je v tej konkurenci potrditev dobre forme," je tekmo videl Jevšnik.

Že naslednji teden lokostrelci odhajajo na svetovni pokal v Turčijo, glavni izzivi pa bodo svetovne igre, kjer tekmovalci tekmujejo v poljskem lokostrelstvu, septembra pa SP v Koreji.