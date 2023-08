Kolesar s Klanca pri Komendi, ki bo naslednji mesec dopolnil 25 let, je imel nekaj zapletov pri potovanju na Škotsko, a kaj več v pogovoru za Kolesarsko zvezo Slovenije (KZS) ni razkril. Veseli ga, da se lahko zdaj osredotoči na dirkanje.

"Sicer je lepo videti progo že prej, a ne gre vedno vse tako, kot mora. Zdaj sem tukaj in to bom poskusil kar najbolje izkoristiti. Fantje so videli progo in bodo to znanje prenesli do mene in jutri na dirko," je o poznem prihodu v Glasgow dejal dvakratni zmagovalec Toura (2020, 2021).

Trening Tadeja Pogačarja in slovenske reprezentance na Škotskem:

"Dirka bo zelo težka in selektivna"

Pogačar opozarja, kako zahtevno bo nadzorovati nedeljsko dirko. Ne izključuje presenečenj. Foto: Guliverimage Na letošnjem SP bo Tadej Pogačar nastopil na nedeljski cestni dirki in petkovem kronometru. Najvišje je doslej posegel lani v avstralskem Wollongongu, ko je bil v vožnji na čas šesti, cestno dirko pa je pred štirimi leti v deževnih razmerah v Yorkshiru končal na 18. mestu, kar je še naprej njegov najboljši izid.

Tokrat ga čaka 271,1 km dolga trasa s 150-kilometrskim zaključkom v središču Glasgowa. Tam bo na sporedu še tehnično zahtevnih deset krogov s skupno kar 450 ovinki in 2000 višinskimi metri. "Do zdaj sem vozil precej kriterijev v mlajših kategorijah. Toda dolgi so bili eno uro, ta pa bo trajal šest ur in pol. Dirka bo zelo težka in selektivna," je o specifičnosti trase razložil Pogačar.

Vsako leto se bo vračal, da izpolni sanje

V vse bolj bogati zbirki enodnevnih uspehov mu manjka naslov svetovnega prvaka. "Vseskozi že hrepenim po mavrični majici, vendar je na tej preizkušnji zelo težko slaviti. Na ta dan moraš biti najboljši na svetu. Vsako leto se bom vračal, da izpolnim svoje sanje," je priznal slovenski as.

Prejšnji mesec je znova opozarjal nase na francoski pentlji. Foto: Guliverimage

Zaveda se, da je kot prvi z lestvice enodnevnih dirk Mednarodne kolesarske zveze med favoriti. "Jutri bo kar loterija. Tukaj ni izrazitih favoritov, saj je tu precej kolesarjev, ki imajo sposobnosti za zmago. Zelo zahtevno bo nadzorovati dirko. Na koncu lahko kdo tudi preseneti," je opozoril letošnji zmagovalec spomenika po Flandriji ter dirk Amstel Gold in Valonska puščica.

Na stavnicah zaostaja za štirimi Remco Evenepoel na stavnih listah kotira višje od 24-letnega slovenskega asa. Foto: Reuters Na stavnicah se trenutno nahaja okoli petega mesta, a nihče zares ne izstopa. Belgijca Remco Evenepoel in Wout Van Aert ter Nizozemec Mathieu van der Poel imajo kvoto med 4 in 6, pred Pogačarjem (8-9) pa je denimo še Danec Mads Pedersen (7-8). "Vsako leto je podobno, gre za največjo enodnevno dirko sezone, le da tokrat v nekoliko drugačnem obdobju takoj po Touru. Upam na dobre noge. Trasa je zelo zapletena in zahtevna, zato bo dirka zelo selektivna. Mislim, da bo zelo zanimivo. Vesel sem, da sem lahko na startu z državno reprezentanco," dodaja Pogačar.

Roka je že v boljšem stanju

Njegov nastop v Glasgowu, kot je dejal za KZS, nikoli ni bil vprašljiv: "Ne, dileme ni bilo. Hitro po Touru sem se odločil, pravzaprav sem že med Tourom nekako vedel, da bom dirkal tudi na svetovnem prvenstvu."

Naslednji teden bo na Škotskem nastopil še na kronometru. Foto: Ana Kovač

Tudi počutje in pripravljenost sta na primerni ravni, zagotavlja: "V redu sem, roka je tudi že kar v redu. Mislim in upam, da sem pripravljen. To bomo videli jutri po nekaj krogih. Nato sledi še kronometer naslednji teden in zagotovo bo pestro," je še dodal drugouvrščeni z nedavno končane dirke po Franciji.

"Noge se lahko vrtijo po Touru, pomembna pa je pripravljenost v glavi ter kako vse skupaj kompenziraš po tritedenski dirki. Imel sem nekaj dobrih treningov, poskusil čim bolj uživati na kolesu. Upam, da se bo to pokazalo tudi jutri," je še za konec dodal zmagovalec 62 dirk v karieri, od tega desetih enodnevnih.