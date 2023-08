Filippo Baroncini bo do konca letošnje sezone še član Lidl-Treka, ekipa emiratov pa pričakuje, da bo v novi sredini nadaljeval svoj razvoj. Nazadnje je 22-letnik zasedel drugo mesto v razvrstitvi mladih kolesarjev na dirki po Valoniji. Leta 2021 je na svetovnem prvenstvu v Flandriji postal prvak med mlajšimi člani, deveti pa je bil v vožnji na čas. Istega leta je bil še podprvak na domačem EP v Trentu.

