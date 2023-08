Švici že osmo zlato v mešanih štafetah

Nino Schurter, Dario Lillo, Nicolas Halter, Linda Indergand, Ronja Blochlinger in Anina Hutter so osvojili novo zlato za Švico.

Švicarski gorski kolesarji in kolesarke so svetovni prvaki v mešani štafeti. Na svetovnem prvenstvu v Glasgowu so v tesnem obračunu ugnali Francijo in Avstrijo. Slovenske zasedbe ni bilo na startu.

Ekipe so tekmovale s po enim predstavnikom in predstavnico v vseh treh starostnih kategorijah, torej med člani, mlajšimi člani in mladinci.

Po šestih krogih so bili najboljši Švicarji v postavi Nino Schurter, Dario Lillo, Nicolas Halter ter Linda Indergand, Ronja Blochlinger in Anina Hutter. Ciljno črto so prečkali devet sekund pred Francozi, medtem ko so Danci zaostali 41 sekund in v boju za bron tesno ugnali Kanado.

Za Švico je bilo to že osmo zlato v tej disciplini, ki jo na SP v gorskem kolesarstvu prirejajo od leta 1999.

