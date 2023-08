Zlato Avstrijki, Monika Hrastnik stisnila zobe in zaostala le za desetimi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijska gorska kolesarka Valentina Höll je ubranila naslov svetovne prvakinje v spustu. V škotskem Fort Williamu je bila hitrejša od drugouvrščene Švicarke Camille Balanche in tretje Francozinje Marine Cabirou. Edina slovenska predstavnica Monika Hrastnik je v konkurenci 33 tekmovalk zasedla 11. mesto.

Nastop najboljše slovenske gorske kolesarke v spustu Monike Hrastnik je bil še v petek vprašljiv zaradi padca ter udarca na bok in rebra, a je po zdravniškem pregledu dobila dovoljenje za spust po legendarni progi pod goro Ben Nevis.

Devetindvajsetletnica je dobro začela preizkušnjo, v srednjem tehničnem delu pa proti Francozinji Marine Cabirou izgubila slabih sedem sekund. Do cilja je zaostanek še narasel in se ustavil pri več kot 12 sekundah. Za zmagovalko je na koncu zaostala 14,630 sekunde. Hrastnikova je medaljo na SP osvojila pred tremi leti v Leogangu, ko je bila tretja.

Monika Hrastnik je na svetovnem prvenstvu osvojila 11. mesto. Foto: Reuters

V boju za zmago je pričakovano slavila Valentina Höll, ki je tako ubranila naslov iz lanskega Les Getsa. Na zahtevni progi je bila 2,020 sekunde hitrejša od Balanche. Cabirou je zaostala še 0,341 sekunde več.

"Nisem vedela, kako bo danes, saj sem bila že zelo utrujena, nisem imela energije. Ko sem ga zamočila še v tehnično zahtevnem delu, sem mislila, da mi ne bo uspelo zaradi te neumne napake. Potem pa sem se borila do konca in nekako mi je uspelo," je po koncu preizkušnje in osvojenem naslovu dejala 21-letna Avstrijka.

Ob 15. uri se bodo po progi spustili še moški. Nastopiti bi morala dva Slovenca, Jan Cimperman in Luka Berginc, a sta oba grdo padla na jutranjem treningu na nekoliko razmočenem terenu in ostala brez SP, so med neposrednim prenosom ženske preizkušnje sporočili z RTV Slovenija.

Pestotnikova in Podberšičeva na robu najboljših 70

Organizatorji so danes podelili tudi prvi komplet kolajn na cestnih dirkah. Med mladinkami (70 km) se je naslova svetovne prvakinje veselila Francozinja Julie Bego. Od treh Slovenk sta dve prišli do cilja. Sara Pestotnik je bila 67., Ema Podberšič pa 69. Obe sta zaostali 15:41 minute, medtem ko Neža Zupanič preizkušnje ni končala.

Danes bodo na vsekolesarskem SP od Slovencev nastopili še Jaka Remec s kolesom BMX v kvalifikacijah prostega sloga v parku, na cestni dirki mladincev pa bodo tekmovali Žak Eržen, Jakob Omrzel, Erazem Valjavec, Jaka Marolt in Marcel Skok.